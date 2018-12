Feuerwerk an Silvester: Mehrheit für ein Verbot in Innenstädten

Berlin. Dort böllern, wo besonders viele Menschen leben? Eine Mehrheit der Deutschen sieht das kritisch und spricht sich für ein Verbot von Feuerwerk in Innenstädten aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Online-Umfrage unserer Redaktion gemeinsam mit Civey.

Demnach sind knapp 60 Prozent der Deutschen für ein generelles Böller-Verbot in den dicht besiedelten Umgebungen. Rund 40 Prozent halten dies sogar „auf jeden Fall“ für angebracht. Ganz klar gegen ein Verbot sprachen sich knapp 17 Prozent der Befragten aus.

Frauen lehnen Feuerwerk eher ab als Männer

Kleine Unterschiede gibt es in der Frage nach einem Feuerwerksverbot in Innenstädten zwischen Frauen und Männern. Während knapp 64 Prozent der Frauen der Meinung sind, dass man in Innenstädten kein Feuerwerk zünden sollte, sehen das 55 Prozent der Männer so.

Mit 19,1 Prozent sprechen sich auch mehr Männer eindeutig gegen ein solches Verbot aus als Frauen (14,5 Prozent).

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Mit steigendem Alter steigt auch die Ablehnung von Feuerwerk in Innenstädten. Mit 69,2 Prozent ist die Ablehnung in der Gruppe der Deutschen ab 65 Jahren am größten.

Um das Feuerwerksverbot in Innenstädten gibt es immer wieder Debatten. Zuletzt hatte dies die Deutsche Umwelthilfe gefordert und dabei auch auf die hohe Feinstaubbelastung hingewiesen .

Erste Feuerwerk-Verbote in Innenstädten gibt es bereits

Einige Städte wie Dortmund, Hannover und Braunschweig haben bereits das Abbrennen von Feuerwerk in bestimmten Bereichen untersagt.

An der repräsentativen Online-Umfrage haben zwischen dem 17. Dezember und dem 24. Dezember 2018 mehr als 10.000 Menschen teilgenommen. Der statistische Fehler lag bei 2,5 Prozent. (hip)

