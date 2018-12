Stuttgart: Flughafen ausgespäht - Behörden sind alarmiert

Zwei Mal wurden Verdächtige am Flughafen beobachtet. Auch am Hamburg Airport wurden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Stuttgart. Bei der Fahndung nach mutmaßlichen Islamisten, die Flughäfen auch in Deutschland ausgespäht haben, führt eine Spur nach Aachen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist vergangene Woche am größten Flughafen Frankreichs, dem Pariser Airport Charles de Gaulle, ein Transporter mit Aachener Kennzeichen aufgefallen.

Das Auto soll demnach einem Salafisten marokkanischer Abstammung gehören, der mehrere ähnliche Fahrzeuge besitzt und den die Behörden in Nordrhein-Westfalen schon länger kennen. Er konnte dem Vernehmen nach fliehen, bevor ihn die französische Polizei stoppen und befragen konnte.

Polizei hat vier Verdächtige im Visier

An der Ausspähaktion am Flughafen Stuttgart, von der es Video-Aufnahmen gibt, war den Angaben zufolge ein Sohn des Salafisten beteiligt. Dies soll einem Beamten der nordrhein-westfälischen Polizei bei der Auswertung aufgefallen sein.

Den Sicherheitsbehörden liegen dem Vernehmen nach auch Chat-Protokolle vor, an der die Verdächtigen beteiligt waren. Insgesamt haben die Behörden vier Verdächtige im Visier.

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ermittelt wegen Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat gegen vier bekannte Beschuldigte, wie die Behörde am Freitag in Stuttgart der Deutschen-Presse-Agentur mitteilte.

Autobesitzer stand offenbar auf Gefährder-Liste

Bereits am Donnerstag hatten französische Polizeikreise Informationen der Zeitung „Journal du Dimanche“ (JDD) bestätigt, wonach die Männer in Paris in einem Mercedes-Sprinter mit deutschem Kennzeichen unterwegs waren. Der 48 Jahre alte Autobesitzer stand laut JDD in der deutschen Behördenliste mit „Gefährdern“.

Auf die Spur gekommen sind die Ermittler den Männern nach SWR-Informationen auch durch Hinweise marokkanischer Sicherheitsbehörden. Diese hätten verdächtige Chat-Nachrichten abgefangen und übermittelt. Darin sei von einem Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet als Rache für die westliche Politik die Rede.

Sicherheitsmaßnahmen an Flughäfen erhöht

Nach den Ausspähversuchen bleiben die Sicherheitsvorkehrungen an den deutschen Flughäfen hoch. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte, sind am Stuttgarter Airport weiterhin Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten unterwegs.

Auch an den Flughäfen Friedrichshafen, Mannheim und Karlsruhe/Baden-Baden bleiben die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.

Spezialeinheit BFE plus im Einsatz

Die Sicherheitsbehörden gingen zuvor dem Verdacht nach, wonach der Stuttgarter Flughafen jüngst zwei Mal für einen terroristischen Anschlag ausgespäht wurde. Wie der „Tagesspiegel“ zuerst berichtete, seien vergangene Woche und am Mittwoch arabisch aussehende Männer von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Sie hätten sich an der Sicherheitsschleuse aufgehalten, ohne jedoch einen Flug antreten zu wollen und auch ohne Reisegepäck. Dem Bericht zufolge habe die Bundespolizei daraufhin die sogenannte Spezialeinheit BFE plus zum Flughafen gerufen, um einen Anschlag zu verhindern.

Erhöhte Vorsicht an allen deutschen Flughäfen

Wie die „Bild“ berichtet, seien die Einsatzkräfte der Bundespolizei an allen Großflughäfen in Deutschland (unter anderem Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg) entsprechend „sensibilisiert“ worden.

Deutsche Sicherheitsbehörden sind besonders wachsam, weil es auch am Pariser Flughafen in der vergangenen Woche den Verdacht auf Ausspähungen für Anschläge gab. Deutsche und französische Ermittler arbeiten nach den Vorfällen eng zusammen, wie der ZDF-Journalist und Terrorexperte Elmar Theveßen auf Twitter schreibt.

1/5 ZDF: Mehrere Ausspähaktionen an Flughäfen, Ermittler gehen von Zusammenhang aus



Die Ausspähaktion am Flughafen Stuttgart in der vergangenen Woche ist kein Einzelfall. Sie steht im Zusammenhang mit einem Vorfall am Pariser Airport Charles de Gaulle am 13. Dezember. — Elmar Theveßen (@ethevessen) December 20, 2018

„Die Ermittler haben Belege für einen direkten Zusammenhang zwischen den beiden Aktionen“, schreibt Theveßen weiter. Laut ZDF-Informationen soll es sich um Vorerkundungen für mögliche Terroranschläge auf Flughäfen in Deutschland und Frankreich handeln. (les/dpa)

