Heidelberg: Drei Tote nach Schüssen in Hochhaus gefunden

Eine Anwohnerin hörte Schüsse aus einer Wohnung und wählte den Notruf. Die Polizei fand drei Leichen in dem Wohnhaus in Heidelberg.

In einer Wohnung im 15. Stock des Heidelberger Hochhauses haben Beamte die Toten entdeckt.

Ermittlungen Drei Leichen nach Schüssen in Heidelberger Hochhaus gefunden

Heidelberg. Die Polizei hat in einem Hochhaus in Heidelberg drei Leichen gefunden. Eine Anwohnerin hatte am Montagabend Schüsse aus einer Wohnung gehört und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einen Familiendrama aus.

Bei den Toten handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. Die Polizei vermutet, dass sich der Täter unter ihnen befindet. Die Umstände des Tötungsdeliktes am Dienstagabend sind bislang unklar.

Polizisten sperrten den Bereich vor dem Hochhaus großräumig ab.

Foto: Priebe / dpa

Die Polizei wurde am späten Montagabend zu dem Wohnhaus gerufen. Ein Spezialeinsatzkommando öffnete die Wohnung um 0.30 Uhr. Dort fanden sie neben den Leichen auch eine Schusswaffe.

Sie sperrten den Bereich um den Wohnkomplex im Stadtteil Emmertsgrund großräumig ab. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf. (mbr/dpa)



