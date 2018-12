Glättegefahr: Warnung vor rutschigen Straßen

Bereits in der Nacht kam es in vielen Gebieten zu Unfällen wegen überfrierender Nässe. Der Wetterdienst warnt weiter vor Glättegefahr.

Offenbach. Der Winter hat Einzug in Deutschland gehalten. Nach Schneefällen und kühlen Temperaturen müssen sich Autofahrer in Deutschland am Montagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen.

Nach Niederschlägen vom Sonntagabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete. Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen.

In Teilen Bayerns soll es wegen Glatteis besonders rutschig sein. Für die frühen Morgenstunden galt auch im Nordosten Deutschlands zwischen Hamburg und Berlin eine besondere Glättewarnung – ebenso im Thüringer Wald.

Für Berlin und Brandenburg prognostiziert der DWD für den weiteren Tagesverlauf einen Temperaturanstieg auf 3 Grad, in der Nacht zu Dienstag sollen dann wieder Werte unter dem Gefrierpunkt erreicht werden.

Brrrrr, ist das kalt: Am Schal und der dicken Fellkapuze Schnee und Eis. Dieses Foto entstand Ende Januar in der chinesischen Stadt Bozhou. Wie zeigen weitere Winterimpressionen. Foto: CHINA DAILY / REUTERS

Mit Hasenkostüm und Snowboard ging es am 7. Februar den Montmartre in Paris (Frankreich) hinab. Foto: Francois Mori / dpa

Einen Abend zuvor schnallte sich dieser Mann die Skier an und genoss die winterliche Schneelandschaft vor dem erleuchteten Eiffelturm. Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

Festgefrorene Hosen auf einem Feld in Heihe (China) bei Temperaturen von Minus 38 Grad Celsius. Foto: Wei Jianshun / dpa

Kann man machen: Petr Voboøil badet in einem Loch in der zugefrorenen Neiße im tschechischen Jablonec nad Nisou. Jeden Tag vor Sonnenaufgang badet der 80-Jährige in dem Fluss. Foto: Radek Petrášek / dpa



Irreal: Kamelreiten in der schneebedeckten Mingsha Shan-Wüste in China. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / REUTERS

Luftblasen sind im Eis einer zugefrorenen Wasserfläche im Georgengarten in den Herrenhäuser Gärten in Hannover zu sehen. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Hier wird in der chinesischen Provinz Heilongjiang heißes Wasser in die Luft gesprüht, das unverzüglich gefriert. Foto: Chu Fuchao / dpa

Am 6. Februar arbeiten Techniker am vereisten Funkmast auf dem Brocken (Sachsen-Anhalt). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Kinder-Winterspaß im afghanischen Kabul. Foto: MOHAMMAD ISMAIL / REUTERS



Am 24. Januar schützen sich die Soldaten auf Patrouille ihre Gesichter bei rund 45 Grad unter Null in der chinesischen Region von Heilongjiang gegen die klirrende Kälte. Foto: Chu Fuchao / dpa

Schneesturm in den spanischen Pyrenäen am 8. Februar. Foto: Alvaro Barrientos / dpa

Der Spasskaja-Turm (l.) und die Basilius-Kathedrale ragen aus den Schneemassen auf dem Roten Platz. Die russische Hauptstadt Moskau versinkt Anfang Februar im Schnee. Foto: Pavel Golovkin / dpa



Erster Schnee in Hamburg

Auf dem Hamburger Flughafen mussten die Flieger enteist werden.

Foto: Bodo Marks / dpa

Im Norden kam es in der Nacht zu vielen Unfällen. In Hamburg hatte es am Sonntagabend den ersten Schnee der Saison gegeben. Am Hamburger Airport wurden Flugzeuge enteist.

Im Hamburger Stadtteil Stellingen rutschten zwei Autos auf einer Brücke ineinander. „Ein Auto wurde dabei in eine Baustelle geschoben und drohte, in eine Grube zu fallen“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Feuerwehr sicherte den Wagen. Der Fahrer brach sich bei dem Unfall seinen Arm. Auch der andere Fahrer wurde verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Allein in Flensburg rückte die Polizei neun Mal aus, weil Autos von den rutschigen Straßen abkamen. Verletzt wurde dabei niemand.

Autofahrer sollten angepasst an die winterlichen Straßenbedingungen fahren – für die Umrüstung auf Winterreifen wird es höchste Zeit. Im Nordosten wird es laut DWD teils schneien. Sonst regnet es gebietsweise. In den nächsten Tagen wird es voraussichtlich besonders im Osten Deutschlands rutschig. (dpa/jha)



