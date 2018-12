Schlafwandler am Bodensee: Mann steht in Unterhosen vor der Tür

Bei eisigen Temperaturen ist ein Mann in der Nacht vor die Tür gegangen. Es stellte sich heraus: Der 44-Jährige ist ein Schlafwandler.

Kurioses Autofahrer rettet Schlafwandler in Unterhosen bei Nachtfrost

Überlingen. Nur in Unterhosen soll er gekleidet gewesen sein: In Überlingen am Bodensee hat sich bei Nachtfrost ein 44-jähriger Mann auf der Straße verirrt. Die einfache Erklärung für sein Verhalten: Der Mann ist Schlafwandler.

Ein Autofahrer habe sich des Mannes erbarmt und ihn am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zum Aufwärmen in seinen Wagen gesetzt, teilte die Polizei mit. Dort wachte der Mann auf und erklärte, es sei das erste Mal, dass er beim Schlafwandeln sein Haus verlassen habe.

Eine Streifenwagenbesatzung brachte den Mann zu einer Verwandten. (jb/dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.