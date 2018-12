Reisebus verunglückt bei Zürich: Tödlicher Unfall auf der A3W

In der Nacht ist ein Bus in Zürich gegen eine Mauer geprallt. Dabei kam eine Frau ums Leben. Der Bus war auf dem Weg nach Düsseldorf.

Ein Reisebus ist bei auf dem Weg nach Düsseldorf in der Nacht zu Sonntag in Zürich ins Schleudern geraten und gegen eine Mauer geprallt.

Zürich. Schweres Busunglück in der Schweiz: In der Nacht zum Sonntag ist ein Reisebus auf der Autobahn 3 bei Zürich gegen eine Mauer geprallt. Eine Frau kam ums Leben. 44 Menschen wurden verletzt. Der Bus war auf dem Weg von Genua nach Düsseldorf.

Gegen 4.15 Uhr sei der Bus auf dem Autobahnzubringer A3W südlich von Zürich aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geraten und gegen eine Mauer geprallt, teilte die Kantonspolizei Zürich mit.

Drei Personen wurden schwer verletzt, unter ihnen der Fahrer. Bei der Toten handelte es sich laut Nachrichtenagentur sda um eine Frau, ihre Identität ist noch nicht bekannt.

Die Fahrerkabine des Reisebusses wurde beim Aufprall völlig zerstört.

Das Autobahnstück zwischen Brunau und Wiedikon war in beiden Richtungen gesperrt. Laut sda hatte es am Morgen in mehreren Gebieten der Schweiz geschneit. Meteorologen hatten vor Glatteis gewarnt.

Der Reisebus war im Auftrag von Flixbus unterwegs. (dpa/hip)



