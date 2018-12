Sylvie Meis: Auf Instagram zeigt sie neue Flamme

Berlin. Bereits fünf Jahre ist die Scheidung von Sylvie Meis und Rafael van der Vaart her. Es folgte eine Beziehung mit dem Geschäftsmann Charbel Aouad, doch auch die endete nicht im Glück.

Nun scheint Sylvie Meis wieder verliebt zu sein. Die Moderatorin postete auf Instagram ein romantisches Kuschelfoto mit einem Mann. Viel musste die 40-Jährige dazu nicht sagen, es reichte ein rotes Herz als Bildunterschrift.

Um wen es sich bei dem blonden Unbekannten handelt? Laut niederländischer Medien heißt er Bart Willemsen, ist 28 Jahre alt, Filmproduzent und kommt aus der niederländischen Stadt Tilburg. Beide sollen sich am Set des Films „Misfit“ kennengelernt, in dem Sylvie Meis eine Rolle hat. Der Film soll am 14. März 2019 in die Kinos kommen.

Sylvie Meis: „Ich möchte auf ein ganz normales Date gehen“

Im Sommer hatte Sylvie Meis nach der Trennung vom spanischen Millionär und Restaurantbesitzer Manuel Campos Guallar ihr Datingkonzept auf den Kopf gestellt. „Ich muss mich von dem Gedanken lösen, dass der nächste Mann, mit dem ich ausgehe, der nächste Ehemann sein muss“, sagte sie damals in einem Interview.

Sie wolle nun auf normale Dates gehen – „und vielleicht ist dann der Traummann dabei.“ Sie scheint damit Erfolg gehabt zu haben. (jha)

