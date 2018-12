Missbrauch in Flüchtlingsunterkunft in Augsburg - mehrere Festnahmen

Eine 15-Jährige ist in einer Augsburger Flüchtlingsunterkunft missbraucht worden. Nun verhaftete die Polizei zwei weitere Verdächtige.

Fünf Männer sitzen in Untersuchungshaft – sie sollen eine 15-Jährige sexuell missbraucht haben.

Kriminalität Mädchen (15) in Flüchtlingsunterkunft mehrfach vergewaltigt

Augsburg. Fünf Afghanen sind in Augsburg verhaftet worden. Sie sollen gemeinschaftlich eine 15-Jährige in einer Flüchtlingsunterkunft sexuell missbraucht haben.

Das berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Der Vorfall liegt demnach schon eine Weile zurück. Es hatte bereits in den vergangenen Monaten Festnahmen gegeben, an diesem Mittwoch nun zwei weitere.

Die Ermittler hatten DNA-Proben von etlichen Bewohnern der Unterkunft sowie einer weiteren Einrichtung in Friedberg überprüft, um den Fall aus dem Juli aufzuklären. Die groß angelegte Untersuchung führte zu einem 18 und zu einem 19 Jahre alten Mann.

Mädchen lernte einen Verdächtigen kennen – und kiffte mit ihm

Die Polizei gab nun einige Details bekannt. Demnach habe die 15-Jährige zunächst einen 17-jährigen Afghanen kennengelernt. Die beiden hätten sich dann am 2. Juli 2018 verabredet. Sie seien in ein Zimmer der Unterkunft in Augsburg gegangen.

„Anschließend wurde der Jugendlichen ein selbstgefertigter Joint angeboten, nach dessen Konsum die 15-Jährige offenbar einen Filmriss erlitt und vom weiteren Geschehen danach nichts mehr mitbekam“, teilte die Polizei nach den ersten Durchsuchungen mit.

Später wurde das Mädchen hilflos von Passanten in der Stadt gefunden und in die Kinderklinik gebracht. Dort fanden Ärzte Indizien einer Vergewaltigung.

Untersuchung noch nicht abgeschlossen

Es folgte eine DNA-Reihenuntersuchung, bei der etliche Bewohner der Unterkunft kontrolliert wurden. Der 17-jährige Afghane und ein 20-jähriger Landsmann wurden bereits vor einigen Monaten festgenommen, es folgte eine weitere Verhaftung Ende September.

Nach der DNA-Reihenuntersuchung kamen nun zwei weitere Afghanen im Alter von 18 und 20 Jahren dazu. Sie wurden einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft geschickt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. (ses/dpa)

