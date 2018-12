Klinik verklagt: Arzt aus Ulm vergisst Nadel in Körper

Dieses Bild zeigt einen 86-Jährigen, der bei der Gartenarbeit gestürzt war und sich den Griff einer Gartenschere durch ein Auge bis in die Kehle gerammt hatte. Der andere Griff und die beiden Klingen ragten aus seinem Auge heraus. Chirurgen am University Medical Center in Tucson konnten bei der Operation im August 2011 sogar sein Auge retten.

Foto: University of Arizona