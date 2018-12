Niels Högel versucht Morde an Patienten zu erklären

Oldenburg. Der wegen 100 Morden an Patienten angeklagte Ex-Krankenpfleger Niels Högel wollte nach eigener Aussage erwischt werden. „Ich habe es herausgefordert, ich wollte wissen, ob es wirklich keiner merkt“, sagte der 41-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht Oldenburg.

Er sei deshalb unvorsichtiger geworden, sei Risiken eingegangen. „Zu dem Zeitpunkt hätte ich mir auch gewünscht, erwischt zu werden, aber es passierte nicht.“ Er selbst sei jedoch nicht in der Lage gewesen aufzuhören. „Ich war in einem Tunnel.“

Högel arbeitete lange als Pfleger und soll in Oldenburg und Delmenhorst zahlreiche Menschen getötet haben, indem er ihnen Medikamente verabreichte, die zum Herzstillstand führten. Anschließend versuchte er sie wiederzubeleben und damit als Retter dazustehen. Im Sommer 2005 ertappte eine Krankenschwester Högel im Klinikum Delmenhorst auf frischer Tat. Wegen sechs Taten verbüßt er bereits eine lebenslange Haftstrafe.

Bedauern oder fehlende Empathie?

Högel sagte beim Prozess, er bedaure seine Morde. Die Delmenhorster Rechtsanwältin Gaby Lübben bezweifelte dies. Die Juristin vertritt in dem Prozess mehr als 100 Angehörige von Menschen, die Högel zwischen 2000 und 2005 in Oldenburg und Delmenhorst getötet haben soll. Insbesondere sein Bedauern am zweiten Verhandlungstag über die Mordopfer könne sie nicht glauben, sagte Lübben dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Er hat uns im Prozess mehrfach gesagt, dass er keine Empathie empfinden kann. So etwas entwickelt man nicht plötzlich.“ (AZ: 5Ks 1/18)

Högels Ziel sei es, Högel während des Prozesses emotional zu erreichen, sagte Lübben. Bisher habe sie ihm zwei Fotos vorgelegt, die dem früheren Krankenpfleger immerhin eine an die Angehörigen gerichtete Entschuldigung entlockt hätten. Dennoch blieben Zweifel: „Ich frage mich, wie ernst er dies meint.“

Hier soll die Mordserie des Pflegers Niels Högel begonnen haben.

Foto: Ingo Wagner / dpa

Högel sagt vor Gericht, er sei abgestumpft gewesen und umnebelt von Alkohol und Schmerzmedikamenten. „Ich weiß, dass es Punkte in meinem Leben gegeben hat, wo ich die Weichen falsch gestellt habe“, sagte Högel. „Ich habe das alles zugelassen. Aber wieso ich so mutiert bin, kann ich nur vermuten, so richtig weiß ich es auch nicht.“ Die Trennung von der langjährigen Freundin, der eigene Ehrgeiz und dass er Anschluss an Kollegen haben wollte, könnten dazu beigetragen haben, meinte der 41-Jährige vor Gericht.

Prozess für viele Angehörige sehr belastend

Für Angehörige der Opfer sei der Prozess nur schwer zu ertragen, sagte die Anwältin. Etliche ihrer Mandanten wollten den Verhandlungen gänzlich fern bleiben. Andere wollten dagegen Högel selbst hören und ihm mit ihrer Anwesenheit zeigen, was er angerichtet habe, sagte Lübben. Es sei gut, dass sie als Nebenkläger den Saal jederzeit verlassen könnten, wenn die Situation seelisch zu belastend werde.

Über die Sinnhaftigkeit des Prozesses könne nicht diskutiert werden, unterstrich Lübben. Mord müsse vor Gericht verhandelt werden – egal, ob die Hinterbliebenen dies wünschten oder nicht. „Aber die Wahrheit kann Schicksale klären und helfen, den Verlust zu bearbeiten.“ Sie hoffe, dass es den Angehörigen nach dem Urteil bessergehe. Außerdem sinke mit jedem nachgewiesenen Mord die Wahrscheinlichkeit, dass Högel jemals wieder die Freiheit erlange.

Vorgesetzte und Mitwisser sollen vor Gericht gebracht werden

Lübben blickt bereits über den Mordprozess hinaus: Im Anschluss folgten Verhandlungen gegen diejenigen, die als Kollegen oder Vorgesetzte etwas gewusst oder zumindest geahnt haben müssten. Dann müsse der verurteilte Högel als Zeuge aussagen und könne sich nicht mehr auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, erläuterte die Juristin. Fast alle ihrer Mandanten wollten auch in diesen Prozessen wieder als Nebenkläger auftreten.

Der Prozess wird am Mittwoch mit dem letzten Verhandlungstag in diesem Jahr fortgesetzt. (dpa/epd/aba)



