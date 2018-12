Mafia: Razzia gegen 'Ndrangheta in NRW und Bayern

Untersuchungen und Festnahmen in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Es geht um Rauschgifthandel der ‘Ndrangheta.

Berlin. Großer Schlag gegen die kalabrische Mafia in Deutschland: Polizei- und Justizbehörden haben am Mittwochmorgen Razzien gegen die ‘Ndrangheta durchgeführt. Schwerpunkt der „Operation Pollino“ in Deutschland war Nordrhein-Westfalen.

Es habe mehrere Festnahmen und Durchsuchungen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. Durchsucht wurden unter anderem Pizzerien und Privathäuser. Laut „Spiegel“ sind unter anderem die Staatsanwaltschaften Duisburg, Köln und Aachen beteiligt. Das LKA in NRW sagte unserer Redaktion, es habe auch Aktionen im Raum Wuppertal gegeben.

Mafia auch in anderen Ländern aktiv

Auch in Bayern sind zwei Objekte durchsucht worden. Sie liegen im Osten des Großraums München, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Ermittlerkreisen erfuhr. Festgenommen wurde dort niemand.

Ermittelt werde wegen Drogenhandels und der Bildung einer kriminellen Vereinigung, sagte eine BKA-Sprecherin unserer Redaktion. Um 15 Uhr soll es eine Pressekonferenz mit Live-Stream geben, in der BKA-Vizepräsident Peter Henzler über die Razzien berichtet.

Auch in Italien, den Niederlanden und Belgien wurden Razzien durchgeführt. Die Behörden kooperierten im Kampf gegen den Rauschgifthandel der ‘Ndrangheta schon seit 2016.

Vor der Duisburger Pizzeria „Da Bruno“ wurden 2007 sechs Mafia-Mitglieder erschossen. Mafia-Boss Santo Vottari wurde 2017 nach zehn Jahren auf der Flucht gefasst.

Die Europäische Justizbehörde Eurojust koordinierte die internationale Aktion. Sie wollte um 12 Uhr am Mittwoch in Den Haag über die Ermittlungen informieren. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa gab es auch in Südamerika Einsätze.

Die ‘Ndrangheta ist der kalabrische Zweig der italienischen Mafia. Sie gilt als mächtigste italienische Mafia-Organisation, mächtiger als die sizilianische Cosa Nostra und die neapolitanische Camorra.

‘Ndrangheta für Mafia-Morde in Duisburg verantwortlich

Vor allem in Nordrhein-Westfalen soll die ‘Ndrangheta schon seit Jahrzehnten verwurzelt sein. Unter anderem gehen auch die Mafia-Morde von Duisburg aus dem Jahr 2007 auf ihr Konto.

Am Morgen des 15. Augusts starben damals sechs Mafia-Mitglieder vor der Pizzeria „Da Bruno“ im Kugelhagel eines verfeindeten Clans. In Köln begannen zuletzt Dreharbeiten für einen Fernsehfilm des ZDF, der von den Mafia-Morden handelt.

Die ‘Ndrangheta soll vor allem mit Drogenhandel und illegaler Müllentsorgung Dutzende Milliarden Euro im Jahr umsetzen.

Deutsch-Italienischer Mafia-Killer sagte gegen ‘Ndrangheta aus

Vieles, was die deutschen Behörden über die Strukturen der ‘Ndrangheta in Deutschland wissen, geht auf einen deutsch-italienischen Auftragskiller zurück, der Ende der Neunzigerjahre in Deutschland gefasst wurde. Internationalen Behörden gelang zulezt im Januar ein Schlag gegen die Mafia.

Giorgio Basile, genannt „Engelsgesicht“, der unter anderem in Mülheim an der Ruhr aufwuchs, brach als einer der wenigen Mafia-Mitglieder die Omertà, das Schweigegelübde der Mafia, und sagte gegenüber den deutschen Behörden aus.

Basile, der bis zu 30 Morde begangen haben soll, erzählte dem Journalisten Andreas Ulrich die Geschichte seiner Tätigkeit in der Mafia. Daraus entstand das Buch „Das Engelsgesicht“, in dem Basiles kriminelle Karriere in NRW, Italien und den Niederladen detailliert nacherzählt wird. (jha/ba/dpa)

