Unfall bei Ikea in Rostock: Frau kracht mit Auto in Filiale

Die 24-Jährige ist erst nach mehreren Metern Fahrt im Kassenbereich der Ikea-Filiale in Rostock zum Stehen gekommen.

Fahrübung Frau will Autofahren lernen – und kracht in Ikea-Filiale

Rostock. Nun weiß sie wenigstens schon einmal, wie es nicht geht: Eine 24-jährige Frau war am Sonntag zu Übungszwecken mit dem Auto auf einem Ikea-Parkplatz in Rostock unterwegs. Doch mit dem Autofahren wollte es offenbar nicht so recht klappen.

Die junge Frau krachte mitten in die Ikea-Filiale. Auf Bildern war zu sehen, dass das Auto im Kassenbereich stehen blieb – gleich neben den Süßigkeiten.

Autofahrerin hatte noch keinen Führerschein

Wie die Polizei mitteilte, hatten die 24 Jahre alte Fahrerin und ihr 36-jähriger Beifahrer den Parkplatz am Sonntag für Fahrübungen genutzt. „Die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis befindliche Frau verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr einen Begrenzungspfahl und fuhr direkt auf eine neben dem Haupteingang gelegene Nebentür zu.“

Das Auto habe den Eingang des am Sonntag geschlossenen Möbelhauses durchbrochen und sei erst nach mehreren Metern Fahrt und einer Kollision mit einer Innenwand zum Stehen gekommen.

24-Jährige wurde leicht verletzt

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Begleiter blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen die beiden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. (dpa/cho)



