Totes Baby in Container – Polizei nimmt 35-Jährige fest

Duisburg/Kielce. Rund zwei Wochen nach dem Fund einer Babyleiche aus Duisburg hat die Polizei eine 35 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen – und eine zweite Babyleiche gefunden. Das tote kleine Mädchen sei in Laken und Plastiktüten versteckt gewesen, teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Sonntag mit.

Die Frau gestand die Geburt dieses Kindes. Sie leugnete aber nach Angaben der Polizei, etwas mit dem toten Baby aus dem Altkleidercontainer zu tun zu haben. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl wegen Totschlags.

In der Nacht auf Samstag habe die Kriminalpolizei nach ersten Hinweisen die Wohnung der Frau durchsucht und auch Beweismaterial wie blutige Bettlaken gefunden, hieß es in der Mitteilung.

In der polnischen Stadt Kielce hatten die Mitarbeiter eines Unternehmens vor einigen Tagen in einem Altkleidercontainer zwischen ausrangierten Hosen, Jacken und Kleidern einen toten Säugling entdeckt.

Der Container mit der aussortierten Kleidung kamaus Duisburg im Ruhrgebiet nach Polen. Am vorigen Freitag entdeckte die Polizei den Container, in den das kleine Mädchen gelegt worden war.

Suche nach DNA-Spuren und Fingerabdrücken

Ein Leichenspürhund habe an einem Container im Duisburger Westen eine Witterung aufgenommen und angeschlagen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Der Behälter wurde sichergestellt.

„Dieser wird jetzt genauestens nach Spuren, unter anderem DNA oder Fingerabdrücke der Mutter, untersucht“, sagte Polizeisprecherin Jacqueline Grahl. Zuvor hatte sie bereits mitgeteilt, dass erste Hinweise eingegangen seien. „Wir sind froh über jeden Anruf.“

Polizei sucht Mutter des toten Babys

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Säugling vor dem Transport nach Kielce in einen der rund 470 Altkleidercontainer der städtischen Wirtschaftsbetriebe in Duisburg gelegt wurde.

Die Ermittler suchen nun die Mutter des Babys, die in Duisburg oder Umgebung leben könnte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Mutter befinde sich sicherlich in einer Ausnahmesituation und benötige womöglich Hilfe.

Leichenspürhunde an Hunderten Containern im Einsatz

„Wir wissen, dass die Frauen, die in einer solch verzweifelten Lage sind, meist aus dem Umfeld kommen“, sagte Polizeisprecher Ramon van der Maat der WAZ. Am Donnerstag untersuchte die Polizei mit drei Hunden mehr als 100 Container.

Die Tiere sollen in den kommenden Tagen an weiteren rund 200 Containern zum Einsatz kommen. Die übrigen 170 Altkleidercontainer der Wirtschaftsbetriebe werden nicht untersucht, weil sie in dem in Frage kommenden Zeitraum nicht geleert worden seien.

Säugling wurde bereits obduziert

Weitere Erkenntnisse könnte der Obduktionsbericht aus Polen bringen. „Die Obduktion ist abgeschlossen, aber die Ergebnisse liegen uns noch nicht vor“, sagte Grahl.

Wie die polnische Polizei mitteilte, wurde die Leiche des Neugeborenen bereits am 17. November entdeckt. Das kleine Mädchen müsse zwischen dem 31. Oktober und dem 8. November in dem Container der Wirtschaftsbetriebe in Duisburg abgelegt worden sein. Die Polizisten gaben dem toten Säugling den Namen Mia. (W.B.)

