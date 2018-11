Mutmaßliche Vergewaltigung von 15-Jähriger in München: Polizei fahndet noch nach sechstem Verdächtigen

München. Ende September kam der Fall ins Rollen, nun hat die Münchner Polizei Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben: Sechs junge Männer werden demnach verdächtigt, eine 15-Jährige sexuell missbraucht zu haben – einer nach dem anderen.

Die mutmaßlichen Vergewaltigungen sollen in der Zeit vom 22. bis 25. September in zwei verschiedenen Wohnungen in München geschehen sein. Vor der ersten Tat soll der 17-jährige Hauptverdächtige das Mädchen massiv verbal bedroht haben, um es so gefügig zu machen, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion.

Polizei sucht noch den sechsten Verdächtigen

Anschließend sei weiter Druck ausgeübt worden, so dass die 15-Jährige schließlich von fünf weiteren jungen Männern vergewaltigt worden sei. Der Haupttäter sitzt laut Polizei seit dem 29. September in Untersuchungshaft. Vier weitere Verdächtige seien ebenfalls festgenommen worden. Nach dem sechsten mutmaßlichen Täter werde noch gefahndet.

Die 15-Jährige lebt in einer Betreuungseinrichtung. Dort habe sie sich einer Betreuerin anvertraut, wodurch die Ermittlungen ins Rollen kamen. (cho)



