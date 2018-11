Emmy Award für Anna Schudt - für Rolle als Gaby Köster

New York. Die Verkörperung der Komikerin Gaby Köster brachte ihr die Auszeichnung: Die deutsche Schauspielerin Anna Schudt hat in der Nacht den International Emmy Award als beste Hauptdarstellerin gewonnen.

In der RTL-Produktion „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ spielt Schudt die deutsche Komikerin, die sich nach einem Schlaganfall wieder ins Leben zurückkämpft.

Anna Schudt: „Einfach irre, das Ganze“

Der Dank von Anna Schudt galt bei der Verleihung dann auch gleich der deutschen Komikerin: „Gaby, wir haben es endlich nach New York geschafft“, sagte Schudt in Richtung der im Publikum sitzenden Gaby Köster, als sie den Fernsehpreis entgegennahm. „Ich liebe dich so sehr.“

In der Kategorie beste Hauptdarstellerin waren neben Anna Schudt auch Emily Watson aus Großbritannien und Schauspielerinnen aus Brasilien und Südafrika nominiert.

Die Schauspielerin Anna Schudt (l, spielt Köster) und Comedian Gaby Köster im April 2017 bei der Premiere des Fernsehfilms „Gaby Köster - Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ in Köln.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Einfach irre, das Ganze“, sagte Anna Schudt kurz nach der Verleihung im New Yorker Hilton-Hotel „Bei der starken Konkurrenz hatte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich war schon stolz als Nominierte neben diesen tollen Schauspielerinnen zu stehen und jetzt darf ich diesen Preis tatsächlich mit nach Hause nehmen. Ich bin so dankbar und fühle mich sehr geehrt.“

Bekannt ist Anna Schudt unter anderem aus dem Dortmunder „Tatort“. Seit 2012 spielt sie Hauptkommissarin Martina Bönisch.

WDR-Produktion „Toter Winkel“ ging leer aus

Die International Emmy Awards wurden in New York von der „International Academy of Television Arts & Sciences“ verliehen. Die Academy ist ein Zusammenschluss von etwa 500 Unternehmen der Fernsehbranche aus 60 Ländern. Bei den International Emmy Awards werden Preise in 13 Kategorien vergeben.

Leer ging die WDR-Produktion „Toter Winkel“ aus. Das Drama Neonazi-Drama mit Herbert Knaup und Hanno Koffler war als bester Fernsehfilm/Miniserie nominiert.

Bisherige Gewinner aus Deutschland sind unter anderem „Die Manns – ein Jahrhundertroman“ und „Deutschland 83“. (sdo/dpa)

