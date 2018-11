Paar fliegt nach Kos – und hat das Flugzeug für sich allein

Inken Brakel und Bartosz Karykowski auf dem Weg in den Urlaub, jedoch ohne andere Passagiere.

Herzberg. Inken Brakel und ihr Freund Bartosz Karykowski hatten schon längere Zeit geplant, nach Griechenland in den Urlaub zu fliegen. Nur den Flug selbst hatten sie Last Minute gebucht, zwei Tage vor Abflug. Die große Überraschung kam dann am Flughafen.

Denn sie waren bereits am Gate gänzlich allein. Außerdem habe ihr Flug bereits über zwei Stunden Verspätung gehabt. In einem solchen Moment beginne man schon sich Gedanken zu machen, so Brakel. Warum sind keine anderen Gäste da? Fällt der Flug aus? Gab es eine Durchsage, die alle anderen Passagiere mitbekommen haben, nur man selbst nicht?

Gesamte Crew empfängt die beiden Passagiere

Am Flughafen in Hannover wurde ihnen auf Nachfrage mitgeteilt, dass es bloß eine Verspätung sei, wegen eines technischen Defekts am Flieger, der erst noch behoben werde. Nach etwa zwei Stunden Wartezeit bekamen sie dann Besuch von der gesamten Crew ihres Fliegers. Sie waren die einzigen Personen, die eine Reservierung für den Flug auf die griechische Insel Kos hatten.

Auch für die Flugbegleiter und Piloten war das eine Besonderheit. Die gesamte Crew holte Brakel und Karykowski am Gate ab. Sie hätten sich persönlich vorgestellt, gemeinsam ein Foto gemacht. „Es war total cool“, sagt Brakel. Zusammen seien sie dann an Bord des Flugzeuges gegangen, wo sich die Crew besonders sorgfältig um ihre einzigen beiden Gäste kümmerte.

Pilot spricht Passagiere bei Durchsagen mit Namen an

„Die haben uns total verwöhnt“, erzählt Brakel weiter. Es habe Sekt gegeben und auch während des Fluges sprachen die Piloten sie bei ihren Durchsagen mit Namen an. Schließlich kannte man sich inzwischen.

Die ungewöhnliche Erfahrung hielt das Paar auf einem Selfie fest. Darauf, wie sollte es anders sein, die beiden – und ihr ansonsten leeres Flugzeug.

Auf Anregung eines Bekannten stellten die beiden ihre Geschichte den Medien zur Verfügung, noch im Urlaub gab es erste Reaktionen und Anrufe. Während ihres gemeinsamen Urlaubs wollten sich die beiden aber nicht damit beschäftigen. So kam zu ihrem ungewöhnlichen Flugerlebnis nach der Rückkehr auch noch ein besonderer Empfang dazu.

Fernsehteam wartet am Flughafen

Denn am Flughafen wartete bereits das Fernsehen, um sie abzuholen und ihre Geschichte genau zu erfahren. Brakels Kommentar zu ihrem Erlebnis und den Kreisen, die es gezogen hat: „Total verrückt!“

Dieser Artikel ist zuerst im „Harzkurier“ erschienen.

