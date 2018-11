Ex-Pfleger in Wittenburg an Mord an Rentner verdächtig

In Wittenburg soll ein 85-jähriger Mann in seinem Haus getötet worden sein. Dringend tatverdächtig ist sein 20-jähriger Ex-Pfleger.

Eine Grableuchte steht neben einer Polizeiabsperrung am Eingang zu einem Haus in Wittenburg. Hier ist ein 85 Jahre alter Mann mit einem Messer getötet worden.

Wittenburg/Zwickau. Ein 85-jähriger Rentner soll in seinem Haus in Wittenburg getötet worden sein – vermutlich war es eine heimtückische Tat im Schlaf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dem Mann in dem Einfamilienhaus die Kehle durchgeschnitten. Das teilte die Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Ein 20-jähriger Mann ist dringend tatverdächtig, den Mord begangen zu haben. Der Mann war mit dem Opfer persönlich bekannt und wurde nun festgenommen. Der 20-Jährige war im August 2018 für eine Woche mit der Pflege des Rentners betraut. Derzeit sollte er Hilfsarbeiten am Haus des Opfers ausführen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen heimtückischen Mordes erlassen.

Verdächtiger schweigt zur Tat

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um einen abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan, der noch bis Ende Januar 2019 über einen Duldungsstatus einer sächsischen Behörde verfügt. Er lebte in einer Flüchtlingsunterkunft im Raum Zwickau, sagte Claudia Lange, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin.

Im Raum Zwickau sei die Tochter des Opfers in der Flüchtlingshilfe aktiv. Sie habe dem jungen Mann den Job bei ihrem Vater vermittelt. Der Mann sitzt den Angaben zufolge bereits in U-Haft in Neustrelitz. Bisher habe sich der 20-Jährige nicht zu der Tat geäußert. (dpa/alka)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.