Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner starb auf Mallorca

Palma de Mallorca. Er war Auswanderer, Sänger, Kneipier. Der Boulevard taufte ihn „Malle-Jens“, wegen seiner Wahlheimat Mallorca. Jetzt ist Jens Büchner, der durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ dem Fernsehpublikum bekannt wurde gestorben. Er wurde 49 Jahre alt.

Das bestätigte eine Sprecherin des Senders in der Nacht zu Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Büchner starb am Samstagabend auf Mallorca.

Zuvor hatte Büchners Künstleragentur unter Berufung auf seine Familie per Facebook mitgeteilt, dass Büchner „nach kurzem, aber schwerem Kampf friedlich eingeschlafen“ sei. Nach Angaben seiner Agentur starb er in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca.

Jens Büchners Fans sind bestürzt

Büchner gehörte seit Jahren zum festen Personal der Castingshows im Privatfernsehen. Im 2011 war er durch die Auswanderer-Sendung bekannt geworden. „Der ganze Sender und vor allem unser Drehteam, das ihn und seine Familie über sieben Jahre für ,Goodbye Deutschland’ begleitet und in dieser Zeit eine enge Beziehung aufgebaut hat, sind tief bestürzt“, schrieb nun die Agentur.

Sie hätten Büchner als einen Menschen kennengelernt, der Ecken und Kanten, aber ein sehr gutes Herz gehabt habe. „Unser aufrichtiges Beileid gilt jetzt vor allem seiner Frau Danni, seinen Kindern und der gesamten Familie“, hieß es in dem Statement weiter.

Mit seiner damaligen Freundin und dem gemeinsamen Sohn war Büchner im Jahr 2010 aus Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt nach Mallorca gezogen. In Cala Millor eröffnete das Paar eine Boutique. Die Beziehung hielt nicht, Büchner hielt sich mit verschiedensten Jobs über Wasser, veröffentlichte mehrere Schlager-Songs und trat am Ballermann auf.

Jens Büchner mit Frau Daniela.

Foto: Guido Kirchner / dpa

Im Juli war Büchner mit seiner Frau Daniela, die er 2017 geheiratet hatte, in der RTL-Sendung „Sommerhaus der Stars“ aufgetreten. Teilgenommen hatte er auch an der elften Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Anfang 2017.

Seine große Fangemeinde beeindruckte, dass sich Büchner auch von herben Rückschlägen nicht unterkriegen ließ. Auf der „Goodbye Deutschland“-Facebookseite sprachen viele Fans seiner Familie schon in der Nacht zum Sonntag ihr Beileid aus und wünschten allen Hinterbliebenen viel Kraft.

So schrieb ein Anhänger: „Ihn haben immer viele belächelt, aber am Ende hat er mehr geschafft als so manch anderer.“ Und ein weiterer Fan ergänzte: „Man konnte sich so gut mit ihm identifizieren weil er so verdammt authentisch und echt war.“

Kult-Blondine Daniela Katzenberger zählt zu den Aushängeschildern der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Aus dem pfälzischen Ludwigshafen ging es 2010 in die USA. Die Show begleitet seit über zehn Jahren Paare und Familien bei ihrem Start in einem fremdem Land und zeigt ihre Probleme, Freuden und Herausforderungen. Das sind die bekanntesten Auswanderer Foto: Schueler/Eibner-Pressefoto / imago/Eibner

Dort wollte sie als Model durchstarten. Doch die angestrebte Playboy-Karriere ließ auf sich warten. Foto: Sven Kaesling / VOX

Also wanderte die Blondine mit den tätowierten Augenbrauen nach Mallorca aus und eröffnete das Café Katzenberger. 2017 ist der Vertrag ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden. Seitdem gibt es in den Räumlichkeiten Lebensmittel und Badeartikel statt Katzenberger-Fan-Artikel, Kaffee und Kuchen. Foto: www.schoko-auge.de / VOX

Inzwischen ist die Katze, wie Fans sie nennen, mit Sänger Lucas Cordalis verheiratet. 2015 kam Töchterchen Sophia zur Welt. Die Familie wohnt auf Mallorca. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Konny Reimann ist wohl einer der beliebtesten Auswanderer von „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“. Foto: infoNetwork / VOX



Im Sommer 2006 wanderte Familienoberhaupt Konny Reimann mit Frau Manu, Sohn Jason und Tochter Janina (v.l.n.r.) von Hamburg nach Texas aus. Foto: Dagmar Vetter / VOX

Mit viel Arbeit und Liebe zum Detail bauten sie dort die sogenannten „Konny-Islands“ auf – eine Ferienanlage für Texas-Urlauber. Besonders stolz war der sympathische Blaumann-Träger dabei immer auf seine 1000-Quadratmeter-Leuchtturmvilla. Mittlerweile ist Familie Reimann weiter nach Hawaii gezogen. Foto: Dagmar Vetter / VOX

Ebenfalls nach Mallorca zog es Roland und Steffi Bartsch. Sie kehrten Wuppertal den Rücken und eröffneten auf der spanischen Insel erst ein Solarium, später einen Fish-Spa. Dabei lief nicht immer alles gut für das Paar und sie mussten viele Schicksalsschläge überstehen. Foto: infoNetwork / VOX

Aus dem Westerwald nach Gran Canaria ging es vor neun Jahren für die schwulen Friseure Jörg und Fabio Klein (von links). Auf der Insel eröffneten die beiden, die immer in gleichen Outfits erscheinen, einen eigenen Friseursalon. Foto: infoNetwork / VOX

Sogar eine Fankneipe gibt es inzwischen. Doch Höhepunkt der Reality-Show war ihre romantische Hochzeit am Strand. Foto: 99pro media / VOX



Auch Familie Bebensee wagte den Schritt in ein neues Leben. 2008 zogen Birgit und Norbert Bebensee mit Tochter Bianca nach Gran Canaria. Die Auswanderer eröffneten die Kneipe „Shorty’s Prince Pub“, später dann das Strandrestaurant „Shorty’s Beach Club“. Wirtschaftskrise und Familienstreitigkeiten gingen an den Auswanderer-Urgesteinen nicht spurlos vorbei, doch die Bebensees halten zusammen. Foto: Norddeich TV / VOX

2010 wanderte Jens Büchner mit seiner damaligen Freundin Jenny und Sohn Leon nach Mallorca aus, um eine Boutique zu eröffnen. Dabei zeigte Vox nicht nur die schönen Seiten des Neustarts: 2013 trennten sich Malle-Jens und Jenny, Jens verlor den Halt und arbeitete als Kellner oder Tellerwäscher. Seit 2014 versucht er sein Glück als Schlagersänger. Foto: 99pro media / VOX

Aber auch in der Liebe ging es rauf und runter. Nun ist Malle-Jens mit seiner Lebensgefährtin Daniela Karabas glücklich liiert – und im Sommer sind sie sogar Eltern von Zwillingen geworden. Foto: VOX

Mal nicht in den Süden, sondern ganz weit in den Norden ging es für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Thomas und Eva Schimke. Mit Leonie zogen sie aus dem westfälischen Soest in die Einsamkeit Lapplands. Foto: Dagmar Vetter / VOX

Der Grund: die besseren Arbeitsbedingungen. Im 2500-Seelendorf, nur 100 Kilometer vom Polarkreis entfernt, gab es für den Facharzt und die Röntgenassistentin einen sicheren Job, mehr Geld und mehr Zeit für die Familie, die in Schweden mit der Geburt der kleinen Ida weiter wuchs. Bereut haben die Schimkes ihre Entscheidung nicht. Foto: Vox



Nähere Details zu den Umständen seine Todes wurden zunächst nicht bekannt. Am Dienstag hatte seine Frau auf Instagram geschrieben, der Gesundheitszustand ihres Mannes sei kritisch. „Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches.“

Mit seiner Frau hatte Büchner zwei eigene Kinder, drei weitere brachte sie mit in die Ehe. Aus vorangegangenen Beziehungen hatte der Kult-Auswanderer drei weitere Kinder. (W.B./dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.