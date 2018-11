In Wisconsin ist ein Truthahn nun Ehrenbürgemeister

Ashwaubenon. Er hat eine Art Polit-Karriere hingelegt: Smoke, ein Truthahn aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Das Tier trieb sich so lange auf den Straßen herum, bis es zum Ehrenbürgermeister ernannt wurde. Smoke, so schien es, wollte in Ashwaubenon, einer 16.000-Einwohner-Stadt, Autos den richtigen Weg weisen. Jeden Tag lief er auf eine vierspurige Straße und tänzelte dort herum, wie die „Washington Post“ berichtet.

Irgendjemand gründete daraufhin eine Facebookgruppe mit dem Namen: „Smoked Turkey ­– Mayor of Ashwaubenon“, der bereits 2457 Nutzer beigetreten sind. Die Leute ernannten Smoke darin zum Ehrenbürgermeister der Stadt. Das ist zwar kein politische Amt, die Anwohner nehmen es aber ernst.

Facebook-Fans ernennen Truthahn zum Bürgermeister

Einige in der Stadt ließen sich sogar T-Shirts bedrucken: „I stand with Mayor Smoke. Ashwaubenon 2018“, was so viel heißt: „Ich stehe zu Bürgermeister Smoke.“ Das Tier hat nicht nur Fans. Die Polizei hofft darauf, dass Smoke weiterzieht – und der Rummel um den Vogel von alleine nachlässt.

Zumal er sich schlecht bändigen ließe: „Unser Tierkontrolle ist ziemlich gut, aber er hat einige Ninja-Moves drauf“, sagte Randy Tews der „Washington Post“. Tews ist Public Safety Commander. „Es ist schwer, ihn zu kriegen.“

In Alaska ist eine Katze an der Macht, in Minnesota ein Hund

Der Truthahn ist aber nicht der einzige tierische Bürgermeister. In den USA wurden in der Vergangenheit immer wieder Tiere zu Würderträgern. In Minnesota wurde vor zwei Jahren dem Hund „Duke the dog“ der Bürgermeister-Titel verliehen. Kater Stubbs aus Alaska übernahm das Amt schon 1997. (cro/jb)

