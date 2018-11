Bambi-Verleihung in Berlin: Trophäen lockt Reihe von Stars in die Hauptstadt

Berlin. In der Hauptstadt am Freitagabend die Verleihung der Bambi-Trophäen begonnen. Die Veranstaltung hat eine Reihe von Stars angelockt, darunter Marie Bäumer, Claudia Michelsen, Heino Ferch, Lars Eidinger und Maria Furtwängler. Musikalisch wurde es unter anderem mit Take That, auch die Sängerin Dua Lipa feierte mit.

Die Schweizer Schauspielerin Liselotte Pulver sollte bei der Fernsehgala für ihr Lebenswerk geehrt werden. Auch die Filmdiven Sophia Loren und Penelope Cruz sowie Entertainer Thomas Gottschalk hatten sich angekündigt. Mit den Rehkitz-Trophäen ehrt Hubert Medien Burda jedes Jahr nationale und internationale Stars.

Das Erste überträgt die Show seit 20.15 Uhr. (dpa/les)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.