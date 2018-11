Bayern: Mehrere schwerverletzte Kinder bei Schulbus-Unfall

Ammerndorf. Drama in Mittelfranken: Bei der Kollision von zwei Schulbussen in der Nähe von Ammerndorf in Bayern sind laut Polizei mehrere Kinder schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher vor Ort berichtete am Donnerstag von einer unübersichtlichen Lage.

Details über den genauen Hergang im mittelfränkischen Landkreis Fürth waren zunächst unklar. Die Polizei richtete eine Sammelstelle für Eltern und Angehörige ein. Laut Berichten sind vier Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

„Wir haben momentan etliche Kinder, die vom Rettungsdienst behandelt werden. An der Unfallstelle ist ein Großaufgebot an Rettungskräften, es sind drei Rettungshubschrauber gelandet. Wir haben etliche Notärzte im Einsatz“, sagte Bert Rauenbusch vom Polizeipräsidium Mittelfranken laut Antenne Bayern.

+++ EIL +++ Schweres Busunglück bei Ammerndorf (Lkr. FÜ). Zwei Schulbusse frontal kollidiert, laut Polizei mehrere verletzte Schüler, drei Rettungshubschrauber vor Ort.



Mehr in Kürze auf https://t.co/ooKVpwBY6O pic.twitter.com/BBRrhN2qfC — BR_Franken (@BR_Franken) November 15, 2018

+++ EIL +++ Schweres Busunglück bei Ammerndorf (Lkr. FÜ). Zwei Schulbusse frontal kollidiert, laut Polizei mehrere verletzte Schüler, drei Rettungshubschrauber vor Ort.



Mehr in Kürze auf https://t.co/ooKVpwBY6O pic.twitter.com/BBRrhN2qfC — BR_Franken (@BR_Franken) November 15, 2018

berichtet, hat die Polizei mindestens vier Menschen mit schwerem Gerät von der Feuerwehr aus Trümmern der Busse befreit. (les/dpa)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.