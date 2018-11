Ladendiebin reitet auf Pferd hinfort

Kriminalität Ladendiebin flüchtet auf Pferd – und lügt dann Polizei an

Hamminkeln. Diese Flucht ist wirklich ungewöhnlich: Eine 22-Jährige hat bei einem Textildiscounter am Dienstagnachmittag schnurlose Kopfhörer gestohlen. Anschließend verschwand sie – auf einem Pferd.

Die Polizei stellte die junge Frau, doch sie gab falsche Personalien an. Als die Beamten ihr folgen wollten, ritt sie plötzlich querfeldein davon.

Mitarbeiterinnen wurden auf die junge Frau aufmerksam

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau aus Rees in Nordrhein-Westfalen gegen 16 Uhr das Geschäft an der Bahnhofstraße in Mehrhoog betreten. Dort entwendete sie ein paar schnurlose Kopfhörer und verließ das Geschäft, ohne zu zahlen.

Der Signalton der Diebstahlsicherung machte die Mitarbeiterinnen auf die junge Frau aufmerksam, die vor dem Geschäft auf ein Pferd stieg und in Richtung Bahnübergang wegritt.

Die Strafanzeige fand sie überflüssig

Sie nahmen daraufhin die Verfolgung auf, konnten das Gespann einholen und informierten eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung. „Von Einsicht fehlte jedoch jede Spur“, schrieb die Polizei in ihrer Mitteilung. Die 22-Jährige händigte die Kopfhörer zwar aus, erklärte den Sachverhalt damit jedoch für sich als beendet.

Dass die Beamten eine Strafanzeige fertigen müssten, hielt sie für überflüssig. Sie konnte sich nicht ausweisen und weigerte sich zunächst, ihren Namen und ihre Adresse anzugeben. Schließlich gab sie, wie sich später herausstellte, die Personalien einer anderen Frau aus Rees an.

Frau flüchtete mit ihrem Pferd querfeldein

Die Beamten wurden misstrauisch. Sie wollten daraufhin den Ausweis der Reiterin einsehen, ohne das Pferd auf der Bahnhofstraße zurücklassen zu müssen, und vereinbarten daher mit der Frau, ihr bis zu ihrem Stall hinterher zu fahren und sich dort den Ausweis zeigen zu lassen.

Auf dem Weg zum Reitstall erhöhte die Reiterin an einem freien Feld plötzlich das Tempo und flüchtete mit ihrem Pferd querfeldein.

Die Polizeibeamten fuhren zu dem angegebenen Reitstall. Dort war die Reiterin aber nicht bekannt, Ermittlungen an einem weiteren Reitstall führten dann zum Erfolg. Ein Stallbetreiber erkannte die junge Frau aufgrund ihrer auffälligen Piercings wieder. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (acf)

