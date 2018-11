Ein Toter bei Unfall an Frankfurter S-Bahn

In Frankfurt hat es einen tödlichen Unfall an einer S-Bahn-Haltestelle gegeben. Die Feuerwehr berichtet noch von weiteren Verletzten.

Frankfurt am Main. Ein Zug der S-Bahn in Frankfurt hat am Dienstagabend drei Personen erfasst. Eine 17-Jähriger sei dabei gestorben, teilte die Feuerwehr mit. Die zwei weiteren Unfallopfer seien von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Unfall hat sich nach Angaben der Feuerwehr an der S-Bahn-Haltestelle Ostendstraße ereignet. Um kurz nach 16 Uhr hatte sie den Unfall über Twitter vermeldet.

In der S-Bahn Station #Ostendstrasse sind zwei Personen von einem Zug erfasst worden. Die Rettungsmaßnahmen sind eingeleitet. #RMV ^mb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) November 13, 2018

S-Bahnhaltestelle Ostenendstraße in Frankfurt liegt im Tunnel

An der Haltestelle Ostendstraße fährt die S-Bahn durch den Innenstadttunnel in Frankfurt. Sie liegt also unterirdisch und nicht weit von der Zentrale der Europäischen Zentralbank entfernt.

Laut Polizei standen die drei Jugendlichen in den Gleisen an der unterirdischen S-Bahn-Haltestelle. Dort wurden sie von einem Zug erfasst. Zwei Augenzeugen des Unfalls sowie der Lokführer erlitten einen Schock.

Noch ist unklar, warum die Jugendlichen in den Gleisen standen. Laut der Polizei könnte es sich um eine Mutprobe gehandelt haben. Ein Selbstmordversuch zu dritt wäre sehr ungewöhnlich, sagte ein Polizeisprecher.

Die „Frankfurter Rundschau“ berichtet, dass es nach dem Unfall zu einem Verkehrschaos in der Innenstadt der Bankenmetropole gekommen sei. So sei der S-Bahn-Verkehr zeitweise eingestellt worden, Fahrgäste mussten vor allem auf Straßenbahnen umsteigen, die dann überfüllt waren. (ac/dpa)

