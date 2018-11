Kassel: Zwei Tote in Studentenwohnheim entdeckt

In einem Kasseler Studentenwohnheim sind zwei tote 19-Jährige gefunden worden. Laut Polizei gibt es Anzeichen für ein Gewaltverbrechen.

Spurenermittler in dem Studentenwohnheim in Kassel. Am Donnerstag sind die Leichname von zwei 19-Jährigen gefunden worden.

Kassel Zwei Leichen in Studentenwohnheim entdeckt

Kassel. In einem Wohnheim für Studenten in Kassel sind am Donnerstag die Leichen von einer jungen Frau und einem jungen Mann gefunden worden. Beide Toten waren nach Anhaben von Ermittlern 19 Jahre alt.

Bei der Frau handelt es sich den Behörden zufolge um eine Studentin, die Identität des jungen Mannes war zunächst unklar. Wer die Leichen im Appartement des neuen Wohnheims entdeckte und unter welchen Umständen, sagte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Der Mann war nicht in dem Wohnheim gemeldet.

Unklar blieb zunächst auch, in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen. Es gibt Anzeichen für ein Gewaltverbrechen, sagte Staatsanwalt Andreas Thöne am Freitagmorgen in Kassel. Einzelheiten nannte er nicht. Eine Obduktion solle im Laufe des Tages die Todesursache klären. (les/dpa)

