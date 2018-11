23-Jähriger überlebt Bad mit Krokodilen

Ein 23-Jähriger ist in Florida in eine Alligator-Farm eingebrochen. Ein Tier attackierte ihn im Wasser. Er konnte verletzt flüchten.

In Florida stieg ein 23-Jähriger auf einer Alligatoren-Farm zu gefährlichen Reptilien in Wasser. Wie durch ein Wunder kam er lebend davon. (Symbolbild)

Berlin. Normalerweise ist die Alligator Farm in St. Augustine eine Touristenattraktion. Zwar gibt es die Reptilien im US-Bundesstaat Florida ohnehin an fast jeder Ecke. Ungefährlich ist die Beobachtung aber eben nur in solchen künstlichen Reservaten.

Jetzt macht die Einrichtung Schlagzeilen: In der Nacht zu Dienstag ist ein 23-Jähriger eingebrochen, anschließend stieg er zu drei ausgewachsenen Nil-Krokodilen ins Wasser. Video-Aufnahmen belegen die lebensmüde Aktion. Darin zu sehen: Wie der Mann mit einem der Tiere kämpft – und wie ihm tatsächlich die Flucht gelingt. Ein Ausschnitt zeigt, wie er ins Wasser steigt:

Entkleidet bis auf die Unterhose

Um das Wasser zu erreichen, kletterte der junge Amerikaner über mehrere Sicherheitszäune. Auf dem Gelände entkleidete er sich dann bis auf die Unterwäsche. Und dann stieg er ins Wasser.

Die Angestellten der Farm entdeckten am Morgen neben dem Becken der Nil-Krokodile die Kleidung des Mannes und Blutspuren. Als die Polizei informiert wurde, hatte diese den nächtlichen Besucher bereits in Verwahrung, nachdem Beamte den blutverschmierten Verletzten in Unterhose außerhalb der Anlage festgenommen hatten.

Wirre Geschichte der Polizei erzählt

Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, die Krokodile waren nach Angaben der Farm-Verwaltung wohlauf. Was den Mann zu seinem nächtlichen Bad im Krokodil-Becken veranlasste, konnte vorerst nicht geklärt werden. Er war der Polizei bekannt.

Der Sender „CBS“ berichtet, der 23-Jährige habe erzählt, er sei gefangen gehalten worden. Ein alter Mann, umgeben von Baby-Krokodilen und mit einem Alligator an der Leine, habe ihn verfüttern wollen. Die Polizei geht davon aus, dass Drogen im Spiel waren. (ses/dpa)

