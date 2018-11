Chris Cornell: Toter GRunge-Musiker - Familie verklagt Arzt

Trucker-Idol, Malocher-Musiker und Stimme des „kleinen Mannes“ – so sah sich Gunter Gabriel am liebsten. Gabriel, der auf einem Hausboot in Hamburg-Harburg lebte war in den 1970er Jahren mit Hits wie „Er ist ein Kerl (Der 30 Tonner Diesel)“ oder „Hey Boss, ich brauch mehr Geld“ bekannt geworden. Für seine Fans war er der „deutsche Johnny Cash“, auf das Werk der US-Countrylegende hatte er sich gerade auch in den letzten Jahren im Studio und auf der Bühne konzentriert.

