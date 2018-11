"Bachelorette" Nadine Klein und Alexander Hindersmann sind kein Paar mehr

Berlin. Länger als zwei Monate hielt ihre Liebschaft nicht: Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30), das Gewinner-Pärchen der letzten „Bachelorette“-Staffel, haben sich getrennt. Das bestätigten die beiden unter anderem auf ihren Instagram-Accounts.

„Wir haben in den letzten Tagen & Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken“, schrieb Hindersmann. Für seine Ex-Partnerin sei das „leider keine ausreichende Basis“ für eine weitere Beziehung gewesen, heißt es weiter in seinem Instagram-Post. Im Streit seien die beiden allerdings nicht auseinander gegangen. Nadine Klein veröffentlichte einen beinahe wortgetreuen Beitrag in ihrer Instagram-Story.

Das Finale der RTL-Kuppelshow war am 6. September ausgestrahlt worden. Seitdem hatten sich die beiden öfters auf offiziellen Anlässen und ihren Social-Media-Kanälen als Pärchen gezeigt. (ba)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.