Goldene Bild der Frau – Die Gala für außergewöhnliche Frauen

Berlin. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, heißt es in einem Gedicht Johann Wolfgang von Goethes. So schwer einzuhalten diese Maxime vielen Menschen erscheint, für einige ist sie selbstverständlich – und die Anforderung an sich selbst ist jeden Tag hoch, aber lohnend. Zum 12. Mal verleiht Deutschlands größte Frauenzeitschrift „Bild der Frau“, ein Titel der Funke Mediengruppe, die GOLDENE BILD DER FRAU und zeichnet damit sechs besondere Frauen aus, die sich ehrenamtlich engagieren.

Bei der festlichen Verleihung am 7. November im Hamburger Stage Operettenhaus werden diese von dem Moderator der Gala, Kai Pflaume, und 550 Gästen aus Politik, Show, Wirtschaft und Sport gefeiert. Die Projekte der sechs Preisträgerinnen fördert „Bild der Frau“ mit 10.000 Euro, eines wird zusätzlich mit dem auf 30.000 Euro dotierten Leserpreis ausgezeichnet – dieser wird am Abend der Gala erstmals von der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) überreicht.

Leser können online abstimmen

Und das sind die Preisträgerinnen:

Sandra Mertzokat hilft gelähmten Kindern und Jugendlichen

Janina Sommer (28) sitzt im Rollstuhl, seit sie 16 ist – die Folge eines Unfalls: „Ich wurde bei 180 Stundenkilometern aus dem Auto geschleudert.“ Als sie aufwacht, ist sie ab dem fünften Halswirbel gelähmt, kann nicht mal mehr die Finger bewegen. Der Alltag ist schwer, darum wünscht sich Janina einen Therapiehund – doch der kostet 30.000 Euro.

Lange hat sie auf einen vierbeinigen Freund gewartet, doch jetzt hat die „Elfmeterstiftung“ ihren Traum wahr gemacht: Collin, ein Golden Retriever, ist bald durch die Ausbildung, dann wird er Janina Sommers bester Freund und Alltagshelfer. Wird ihr Türen öffnen, Hilfe holen, wenn ihr Kreislauf schlappmacht. „Mit ihm wird alles leichter“, sagt die junge Frau aus Lindlar, ihre Augen strahlen – und die von Sandra Mertzokat (45) gleich mit.

Mertzokat hat selbst erlebt, wie ein Moment alles verändert. Im Oktober 2008 verunglückt ihre Tochter Emma Rosa im Urlaub. Sie war damals gerade acht Jahre alt. Danach ist das Mädchen vom zweiten Halswirbel abwärts gelähmt. „Emma konnte sich nicht mehr bewegen, nicht allein atmen“, erinnert sie sich. Bis heute fällt es der Hotelfachfrau schwer, darüber zu reden. „Aber als wir nach einem halben Jahr Bangen aus der Klinik kamen, mussten wir lernen, das Schicksal zu akzeptieren.“

Doch der Alltag bleibt schwer, die Zukunft nur schwer planbar. „Wir wollten mit unseren drei Kindern, mit Emma, natürlich im vertrauten Umfeld bleiben. Dafür mussten wir unsere Hochparterre-Wohnung umbauen lassen, brauchten ein behindertengerechtes Auto.“ Zum Riesenschock ­kamen Geldsorgen: „Wir hatten keine Unfallversicherung.“

So beschloss Sandra Mertzokat aus eigener Betroffenheit, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen zu helfen. Im Oktober 2011 gründete sie mit ihrem Nachbarn Michael Weichler und zwei Freunden die „Elfmeterstiftung“ – die heißt so, weil Fußball Emmas liebstes Hobby war. Oft, erinnert sich Sandra Mertzokat, habe Emma Rosa gesagt, dass es ja eigentlich auch ihre Stiftung sei, und war stolz. Das Mädchen starb 2014 mit nur 14 Jahren an einer Viruserkrankung.

Seitdem tut jeder Einsatz, jeder Erfolg Mertzokat noch besser. Emma ist in ihren Gedanken immer dabei. „Ich überlege oft, wie sie wohl findet, was wir hier tun“, sagt die dreifache Mama. „Bestimmt gut.“ Mit ihrer Stiftung erfüllt sie Kindern und Jugendlichen, die bis zum 25. Geburtstag am Rückenmark verletzt wurden, große und kleine Wünsche. So half sie unter anderem einer Mutter beim behindertengerechten Umbau ihres Autos, spendierte einer anderen den dringend nötigen Urlaub

Diana Doko klärt über Depression und Suizidgefahr auf

Der 12. August ist für Diana Doko (46) ein ganz besonderer Tag. Es ist der Todestag ihres Bruders Enis. Familie und Freunde versammeln sich dann an seinem Grab. Er ist auch der Grund, warum Doko seit 20 Jahren mit ihrem Verein „Freunde fürs Leben“ über Depression und Suizidgefahr aufklärt. In Berlin und bundesweit informiert sie, organisiert Workshops, hilft Angehörigen und Freunden von Betroffenen und holt das Thema aus der gesellschaftlichen Tabuzone. Zudem will Doko das Gesundheitsministerium stärker in die Pflicht nehmen. „Das Thema muss endlich auf die gesundheitspolitische Agenda“, sagt sie. In Deutschland leiden rund vier Millionen Menschen an einer depressiven Störung.

Tanja Hock hilft Menschen auf Madagaskar

Ihre beiden Kinder hat Tanja Hock (40) adoptiert – ihren Sohn Fanilo mit fünf Monaten, seine leibliche Mutter lebte auf der Straße. Töchterchen Fifaliana mit 21 Monaten, sie wurde am Krankenhaus ausgesetzt. Die Kleinen hatten Glück – das haben nur wenige Kinder auf Madagaskar, die Zustände sind elend. Über 90 Prozent der Madagassen leben in extremer Armut, jeder Zweite hat keinen Zugang zu Trinkwasser. Tanja Hock aus Aschaffenburg sorgt mit ihrem Verein „Mobile Hilfe Madagaskar“ für medizinische Versorgung auf der Insel im Indischen Ozean. Die Hebamme kümmert sich besonders um Schwangere und Babys. Diese erreicht sie mit ihrem dafür umgebauten Bus, manchmal auch per Leichtflugzeug.

Lydia Staltner unterstützt Senioren, die Hilfe brauchen

Ein paar Schuhe, eine Ma­tratze, eine neue Brille – manchmal braucht es nicht mehr. Lydia Staltner (58) ist mit ihrem Verein „Lichtblick“ Seniorenhilfe für ältere Menschen da, deren Rente nach einem Leben voller Arbeit nicht mal für das Nötigste wie Kleider oder Möbel reicht. Ihr Verein hilft unbürokratisch, bietet Senioren durch Freizeitangebote einen Weg aus der Einsamkeit. Vor 15 Jahren hatte die Münchnerin die Idee zu ihrem Verein, immer wieder fielen ihr Rentner in Not auf. Heute ist klar, wie wichtig Staltners Engagement ist: Ihr Verein unterstützt bundesweit 10.000 Menschen in Rente, überwiegend Frauen.

Nicole John und Nadja Benndorf bringen Musik zu kranken Kindern

Wenn Bands und damit Musik ins Krankenhaus kommen, ist für sehr viele Kinder-Patienten für ein paar Stunden die Krankheit vergessen. Nadja Benndorf (33) und Nicole John (27) aus Magdeburg bringen mit ihrem Verein „Kinderklinikkonzerte“ bundesweit Stars wie Max Giesinger oder Wincent Weiss, Bands wie Revolverheld oder Silbermond in Krankenhäuser. Die Freundinnen schenken kleinen Patienten Trost, helfen ihnen beim Gesundwerden. 14 Konzerte haben die beiden in den vergangenen sieben Jahren verschenkt – in Dresden, Magdeburg, Hamburg, Erfurt, Göttingen, Berlin und Leipzig.

