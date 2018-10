Temperaturunterschied von fast 20 Grad in Deutschland

Offenbach. Der Osten erhält den vermutlich letzten Sommertag in diesem Jahr, im Westen könnte es schneien. Am Dienstag erwartet Deutschland einen Temperaturunterschied von fast 20 Grad.

Im Osten des Landes ist es dabei deutlich wärmer als im Westen. In der Eifel werden Höchstwerte von 3 Grad erwartet, im Osten bis zu 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Nicht nur in Ostdeutschland gibt es sommerliche Temperaturen. In der ungarischen Hauptstadt Budapest kletterte das Thermometer am Montag auf 24,3 Grad Celsius, auf den höchsten Wert seit 90 Jahren, der dort an einem 29. Oktober registriert wurde. Heißester Ort in dem Land war am Montag die südostungarische Gemeinde Kübekhaza mit 27,1 Grad.

Grund für Temperaturunterschied: Hoch und Tiefdruckkomplex

Eine Erklärung für den gewaltigen Temperaturunterschied hat der DWD auch. Die Bundesrepublik liege aktuell zwischen einem Hoch über Nordeuropa und einem Tiefdruckkomplex, das von Südwestdeutschland in die südliche Nordsee ziehe.

Im Westen und Südwesten könne es zudem ab einer Höhe von 400 bis 600 Meter schneien. Auch Niederschläge und Glättegefahr sagen die Meteorologen für den Westen voraus. Im Südschwarzwald, auf der Alb und im Allgäu gab es bereits am Montag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Winterlich mit Schnee zeigte sich auch der Brocken.

Wetterdienst sagt schwere Sturmböen voraus

In vielen Regionen Deutschlands bleibt es laut DWD windig. So kann es an den Küsten, vom Westen bis nach Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie in der Südhälfte Deutschlands zu Sturmböen kommen. In einigen exponierten Lagen seien schwere Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit möglich.

In der Nacht zu Dienstag kam es im Süden Bayerns zudem zu einigen Sturm-Einsätzen. Besonders viele Einsätze gab es in und um Garmisch-Partenkirchen. Mehrere Bäume seien umgestürzt, so dass es massive Behinderungen auf der Bundesstraße B2 gegeben habe, teilte die Polizei mit.

Auf der Zugspitze wurden laut DWD der vorläufige Spitzenwert der Nacht mit mehr als 130 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit gemessen. Der Wind sei insgesamt aber schwächer geblieben, als angenommen worden war. In Alpentälern seien aber noch schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern möglich.

Bereits vor einer Woche war ein Sturmtief durch weite Teile Deutschlands gezogen. „Siglinde“ hatte für orkanartige Böen und leichte Sturmfluten an der Küste gesorgt – allerdings ohne größere Schäden anzurichten. (dpa/jha)

Der Herbst ist da: Tiefdruckgebiet „Siglinde“ brachte am Dienstag Regen und orkanartige Böen nach Deutschland. Foto: Carsten Rehder / dpa

Für die Nordseeküste gab es eine Warnung vor einer Sturmflut mit schweren Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

In Harlesiel wurden am Dienstagmorgen bereits die Strandkörbe in Sicherheit gebracht. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Lea und Felix freuten sich über das über die Hafenkante getretene Wasser der Nordsee. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Der Sturm wehte den Sand über den Strand in Wangerooge. Mehrere Fährverbindungen wurden eingestellt. Foto: Peter Kuchenbuch-Hanken / dpa



Sie trotzten dem Wetter: Surfer bei Hochwasser in Sankt Peter-Ording. Foto: Bodo Marks / dpa

In Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Auch im Rest Deutschlands, so wie hier in Frankfurt, gab es orkanartige Böen. Foto: Arne Dedert / dpa

Besonders stark stürmte es im Harz. Die Harzer Schmalspurbahn stellte am Dienstag ihren Zugverkehr auf der Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken ein. Auf dem Brocken (Foto) gab es zeitweilig die Windstärke 12. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

In der Nacht zu Mittwoch beruhigte sich „Siglinde“. Ausläufer des Tiefs gibt es aber noch in den kommenden Tagen im Norden zu spüren. Foto: Bernd Wüstneck / dpa







© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.