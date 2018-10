Sachsen: Polizeischüler äußern sich in Chat rassistisch

View this post on Instagram

Nach Gesprächen mit verschiedenen Formaten und einer Bundestagsabgeordneten veröffentliche ich hiermit originale Screenshots aus einer Whatsappgruppe sächsischer Polizeischüler. Die Nummern und Namen sind geschwärzt, um nicht gegen Persönlichkeitsrechte zu verstoßen. Ich selbst war Auszubildender der sächsischen Polizei und habe wegen solchen vermehrten Dingen den Dienst quittiert. Als Beweis, ist deshalb noch ein Foto von mir angehängt. Meine Frage lautet: Was halten die Medien, Politik und die @polizeisachsen eigentlich davon?