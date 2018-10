Ärger um Konzert von Feine Sahne Fischfilet: Bauhaus Dessau entlässt Pressesprecherin

Nach der Absage an Feine Sahne Fischfilet zieht das Bauhaus Dessau personelle Konsequenzen. Die Band hat eine neue Location gefunden.

Rostock. Eigentlich sollte es nur ein ZDF-Konzert einer Punkrock-Band werden, doch der geplante Auftritt entwickelte sich zum großen Skandal. Nach dem Ärger um ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus Dessau hat die Stiftung der Einrichtung ihre Pressesprecherin Helga Huskamp freigestellt.

Die Stiftung hatte zuvor ein Auftritt in der Reihe „zdf@bauhaus“ mit der Band abgelehnt, weil rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Claudia Perren, Direktorin des Bauhaus Dessau, hat nach der anschließenden massiven Kritik kommunikative Fehler eingeräumt.

Grüne sehen „Bauernopfer“ beim Bauhaus Dessau

Grünen-Politikerin Cornelia Lüddeman, Vertreterin des Landes Sachsen-Anhalt im Stiftungsrat des Bauhauses, sieht die Sprecherin als „Bauernopfer“ und kritisierte die Entscheidung: „Ohne ihr zu nahe treten zu wollen, die Pressesprecherin ist die dritte Reihe.“ Die Entscheidung zur Absage habe vielmehr die Direktorin Claudia Perren nach einer Beratung mit Kulturminister Rainer Robra (CDU) getroffen. Die Rolle von Perren und dem Stiftungsratsvorsitzenden Robra sei für sie die entscheidende, betonte Lüddemann.

Jan „Monchi" Gorkow und Christoph Sell (v.l.) und von der Band Feine Sahne Fischfilet.

Foto: Danny Gohlke / dpa

Die von der Diskussion betroffene Band hat indes eine Alternative gefunden und kann sich auf ein ausverkauftes Haus freuen. Eine Woche nach der Absage des Konzerts im Bauhaus Dessau gab Feine Sahne Fischfilet am Donnerstag auf Facebookbekannt, am 6. November im Brauhaus Dessau zu spielen. Da das Ganze auf einem „Brauhaus-Gelände“ stattfinde, könnten die Musiker ihr eigenes live@brauhaus machen, hieß es. Aus Bauhaus wird also Brauhaus. Sämtliche Tickets waren nach der Nachricht schnell vergriffen.

Feine Sahne Fischfilet kritisieren Bauhaus-Entscheidung

In ihrem langen Post teilte die Band gegen die Stiftung Bauhaus aus. Die Vorsitzende der Stiftung hätte in Interview versucht die Wogen zu glätten, allerdings „nur um den heißen Brei“ herumgeredet, so Feine Sahne Fischfilet. Das sei peinlich. Wenn es ihr wichtig gewesen wäre, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, hätte sie die Absage zurückziehen können, schreibt die Band. Aber genau das sei eben nicht geschehen.

Auch der Vorsitzende des Bauhaus Verbundes, Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), hatte die Absage kritisiert. Er widerspreche entschieden den Äußerungen der dortigen Stiftung, das Bauhaus sei ein „bewusst unpolitischer Ort“. Die Mobilisierung durch rechte Gruppen gegen das Konzert sollte als Angriff auf die Kunstfreiheit verstanden werden.

Feine Sahne Fischfilet schon lange gegen Fremdenhass engagiert

Die Band aus Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich seit Jahren – vor allem in der ostdeutschen Provinz – gegen Fremdenfeindlichkeit. Die Absage durch das Bauhaus sei „auf vielen Ebenen“ erbärmlich“, sagte Sänger Jan „Monchi“ Gorkow der Deutschen Presse-Agentur.

Über die Anfrage, in einem solch geschichtsträchtigen Ort aufzutreten, hätten sie sich sehr gefreut. „Wir hätten es total schön gefunden, im Bauhaus zu spielen, weil wir diese Ambivalenz mögen“, sagte Monchi.

Wie schnell die Tickets für das Konzert vom Markt waren, das überraschte wohl auch die Band selbst. „Wir brauchen nicht mal mehr den Link posten, da alle Karten nach 20 Sekunden weg waren. Dolle Tage für uns“, schrieb die Band am Freitag bei Facebook.

Gewinn des Konzerts wird gespendet

Die Band beendete ihren Facebook-Post mit demSatz „Sachsen-Anhalt – Noch nicht komplett im Arsch!“, eine Referenz auf ihre Single „Komplett im Arsch“ und die gleichnamige Kampagne, bei der sie in Kleinstädten und Dörfern Events veranstaltete, um den Zusammenhalt zu stärken und gegen rechte Tendenzen entgegenzuwirken.

Um 8 Uhr am Freitag hatte der Vorverkauf in der sachsen-anhaltinischen Stadt begonnen, und bereits zwei Stunden vorher hatten Fans vor dem Ticketschalter ausgeharrt, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ schrieb. Der Vorverkauf im Internet war um 10 Uhr gestartet, Tickets kosteten 25 Euro. Der Gewinn des Konzertes geht an „Dessau Nazifrei“. (jha/ba/dpa)



