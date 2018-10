ICE aus Berlin in Bielefeld evakuiert - verdächtiger Koffer

Unerwartetes Ende einer Bahnfahrt: An Bord eines ICE ist ein verdächtiger Koffer gefunden worden. Der Zug wurde in Bielefeld geräumt.

Bielefeld. Der Zug kam aus Berlin, war unterwegs ins Rheinland, in Bielefeld dann ein überraschender Stopp: Die Bundespolizei hat einen voll besetzten ICE im Hauptbahnhof von Bielefeld evakuiert. Zuvor war eine verdächtige Tasche gefunden worden. Zuerst hatte Radio Bielefeld berichtet.

Der Zug werde nun vermutlich aus dem Bahnhof herausgefahren und dann von Bombenexperten untersucht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Der ICE 640 war am Donnerstagmorgen um 10.41 Uhr am Berliner Hauptbahnhof gestartet und hätte eigentlich um 15.15 Uhr in Düsseldorf ankommen sollen.

Der schwarze Pilotenkoffer in dem Zug sei dem Personal aufgefallen. Er sei keinem Reisenden zuzuordnen gewesen. Außerdem habe er „nicht unverdächtig“ ausgesehen, sagte der Sprecher der Bundespolizei, ohne weitere Details zu nennen.

Experten untersuchen Koffer

Deshalb hätten sich die Beamten der Bundespolizei gegen 13.20 Uhr entschieden, den Zug zu räumen. Ob von dem Koffer tatsächlich eine Gefahr ausgehe, müssten nun Experten klären.

Die Reisenden mussten den Zug in Bielefeld verlassen und mit den nachfolgenden ICEs ihre Reise fortsetzen. Wie viele Fahrgäste genau an Bord waren, konnte die Bahn zunächst nicht sagen. Der übrige Zugverkehr auf der Strecke sei nicht beeinträchtigt, sagte ein Bahnsprecher. (jha/dpa)



