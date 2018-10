Gesperrte Straßen und ein evakuiertes Amtsgebäude in Chemnitz: Die Polizei erhielt dort am Nachmittag eine Bombendrohung.

Evakuierung Chemnitz: Bombendrohung in Amtsgebäude in Innenstadt

Chemnitz. In Chemnitz hat es am Mittwoch eine Bombendrohung gegen ein Amtsgebäude in der Innenstadt gegeben. Ein Unbekannter habe am Nachmittag im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion angerufen und die Bombendrohung ausgesprochen, teilte die Polizei mit.

Der Gebäudekomplex im Bereich Moritzhof sei evakuiert und die umliegenden Straßen seien gesperrt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. (dpa)



