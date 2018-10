Rolltreppe in Rom gebrochen: Berichte über verletzte Fußballfans

In Rom ist in einer U-Bahnstation offenbar eine Rolltreppe gebrochen. Zahlreiche Fußballfans sollen dabei verletzt worden sein.

In Rom findet heute das Champions League Spiel AS Rom gegen CSKA Moskau statt.

Unfall Rolltreppe in Rom defekt: Fußballfans stürzen in die Tiefe

Rom. Vor einem Champions-League-Spiel des AS Rom gegen CSKA Moskau wurden mehrere russische Fußballfans verletzt, als die Rollstreppe einer U-Bahn-Haltestelle brach. Womöglich waren Seile im Inneren gerissen, sodass die Treppe außer Kontrolle geriet.

Auf Twitter sind Videos zu sehen, wie eine große Gruppe von Menschen in rasendem Tempo auf der Rolltreppe in die Tiefe fährt. Dort unten Angekommene schafften es nicht rechtzeitig, Platz zu machen. So stürzten die Nachkommenden geradewegs auf sie.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018

Auf der anderen Seite sind Passanten bei dem Versuch zu sehen, Menschen herauszuziehen. Der britische „Mirror“ berichtete von Verletzten. Einzelne Fans teilten Fotos von ihren Blessuren in sozialen Medien. Wie ernsthaft und zahlreich die Verletzungen sind, ist derzeit nicht klar. (aba)

