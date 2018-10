In ihrem Jubiläumsjahr wird die die Musikerfamilie wieder auf der Bühne stehen. Was es zu hören gibt, hat sie schon vorab verraten.

Angelo (vorne, v.l.), Jimmy, Kathy, John und Joey Kelly von der Kelly Family treten in der Sachsenarena in Riesa auf. Das Konzert war der Auftakt ihrer Europatour 2018.

Tournee The Kelly Family kommt 2019 nach Hamburg

Hamburg. 25 Jahre ist es her, dass das Album „Over The Hump“ die Kelly Family zu Stars machte. Mit Songs wie „An Angel“, „First Time“ oder „Why Why Why“ verkaufte es sich 1994 mehr als 3,5 Millionen Mal – und markierte den Durchbruch der Musikerfamilie.

Zum Jubiläum geht die Kelly Family nun erneut auf Tour. Das kündigte sie am Samstagabend auf Facebook an. Und verriet auch schon erste Details.

Kelly Family will Album in Original-Reihenfolge spielen

„Wir werden bei dieser Tournee im ersten Teil der Show das Album ‘Over The Hump’ in der Reihenfolge der original Tracklist spielen“, schrieben die Künstler. Das Besondere daran sei, dass viele Songs aus diesem Album, wie „Once in A While“ oder „Santa Maria“, schon sehr lange nicht mehr live auf der Buhne gespielt wurden. Im zweiten Teil präsentieren sie dann weitere Hits ihrer 40-jährigen Bandgeschichte.

Der Vorverkauf startet am Montag, 22. Oktober, um 10 Uhr auf eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Tourdaten im Überblick:

• 22.11.19: Köln – Lanxess Arena

• 23.11.19.: Mannheim – SAP Arena

• 24.11.19: Frankfurt a.M. – Festhalle

• 27.11.19: Braunschweig – Volkswagen Halle

• 28.11.19: Magdeburg – GETEC-Arena

• 29.11.19: Leipzig – Arena

• 1.12.19: Kiel – Sparkassen Arena

• 5.12.19: Hannover – TUI Arena

• 6.12.19: Chemnitz – Messe

• 7.12.19: Berlin – Mercedes Benz Arena

• 12.12.19: Bremen – ÖVB-Arena

• 13.12.19: Schwerin – Sport- und Kongresshalle

• 14.12.19: Hamburg – Barclaycard Arena

• 19.12.19: Wien – Wiener Stadthalle

• 20.12.19: München – Olympiahalle

• 21.12.19: Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

• 22.12.19: Zürich – Hallenstadion

• 26.12.19: Oberhausen – König Pilsener Arena

• 28.12.19: Dortmund – Westfalenhalle

Auch neue Tour ohne Paddy und Maite Kelly

Die Kelly Family feierte Ende 2017 nach über 20 Jahren ihr Bühnen-Comeback. Die früheren Bandmitglieder Paddy und Maite fehlen allerdings bei der Reunion, sie sind mittlerweile solo erfolgreich. So ist Paddy, der sich inzwischen Michael Patrick Kelly nennt, etwa als Juror bei „The Voice of Germany“ zu sehen. (dpa/cho)



