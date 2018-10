Rhein: Nur 20 Zentimeter – So wenig Wasser führte er noch nie

Berlin. Gerade einmal 19 Zentimeter – so „hoch“ stand am Donnerstagmittag der Rheinpegel am Unterlauf des Flusses in Emmerich nahe der niederländischen Grenze. Das meldete das ELWIS-Meldesystem der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). Als bisheriger Tiefstwert galten die 28 Zentimeter aus dem Oktober 2003.

Auch an anderen Stellen des Rheins sind Rekordpegelstände erreicht. In Duisburg etwa waren es laut WSV am Donnerstag 1,66 Meter – acht Zentimeter unter dem bisherigen niedrigsten Stand von 2003. In Kaub, nahe dem berühmten Loreley-Felsen, sank der Pegel am Donnerstag auf 31 Zentimeter und damit unter die 35 Zentimeter von 2003, die bisher den Niedrigrekord bildeten.

Neue Tiefststände am Wochenende erwartet

Der in Köln gemessene Pegel von 82 Zentimetern lag immerhin noch einen Zentimeter über dem Rekordtief von vor 15 Jahren. Auch hier wird mit einem weiteren Rückgang bis zum Wochenende gerechnet.

Der Pegelstand ist übrigens nicht zu verwechseln mit der tatsächlichen Wassertiefe an der jeweiligen Stelle. Die erreicht etwa bei den genannten Beispielen immer noch mehrere Meter.

Der Schiffsverkehr wird auf dem Rhein bei Niedrigwasser nicht behördlich eingestellt. Laut Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) entscheiden die Reedereien in eigener Verantwortung, ob sie ihre Schiffe fahren lassen. Je niedriger der Wasserstand ist, desto weniger können die Schiffe aber laden. (W.B./dpa)

