Benzin für 89 Cent: Tankstelle in Celle bietet Billig-Sprit

So billig dürfte Tanken nirgendwo sonst in Deutschland sein. Eine Celler Tankstelle verkauft Sprit für 89 Cent. Grund ist eine Wette.

Tanken für 89 Cent pro Liter – das ist am heutigen Donnerstag für 89 Minuten an einer Tankstelle in Celle möglich (Symbolfoto).

Celle. Da dürfte das Chaos vorprogrammiert sein: An einer Tankstelle in Celle in Niedersachsen können Autofahrer an diesem Donnerstag besonders günstig tanken. Ab 14 Uhr kostet der Liter Benzin oder Diesel genau 89 Minuten lang nur 89 Cent.

Grund für den Niedrigpreis, der Autofahrer-Träume wahr werden lässt, ist eine Aktion des privaten Radiosenders 89,0 RTL. In der sogenannten Morgenwette hatte eine Hörerin gewettet, dass es der Radiostation nicht gelingen werde, eine Tankstelle zu finden, die bei der Aktion mitmacht.

Dem Sender gelang dies aber doch. Am Morgen postete 89,0 RTL einen Post auf Facebook, in dem es heißt: „Jetzt ist es offiziell: Wir kommen nach Celle! Sei dabei und tanke für 89 Cent pro Liter.“

Hörerin könnte 1000 Euro bei Wette gewinnen

Ein paar Einschränkungen gibt es aber laut Homepage des Radiosenders doch: So sind zur Aktion etwa nur Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen, Kanister sowie Zweit- und Zusatztanks dürfen nicht befüllt werden und Radio- und Tankstellen-Mitarbeiter der Kooperationspartner sind ausgeschlossen.

Der Hörerin winken nun 1000 Euro. Denn sollte die Aktion vor Ablauf der 89 Minuten, also vor 15.29 Uhr, abgebrochen werden müssen, gewinnt sie die Wette und sichert sich so den Geldpreis. (jkali)

