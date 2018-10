"Stefan Raab live!": Entertainer kehrt zurück auf Bühne

Es ist soweit: Stefan Raab steht am Abend auf der Bühne. Fans freuen sich auf „Stefan Raab live!“. Eine Hoffnung wurde aber enttäuscht.

Entertainer Stefan Raab bei einem Gründertreffen im September 2017 in München. Nun kehrt er zurück auf die große Bühne – zumindest ein bisschen.

Köln. Fans haben lange drauf gewartet, nun ist es soweit: Moderator Stefan Raab (51, „TV total“) feiert am Donnerstag (20 Uhr) in Köln sein Bühnencomeback – zumindest ein kleines: Fast drei Jahre nach seinem Rückzug vom Fernsehbildschirm lädt der Entertainer zu einer Live-Show in seiner Heimatstadt.

„Stefan Raab live!“ heißt die Show, die in der Mehrzweckhalle Lanxess Arena stattfindet. Versprochen sind laut Ankündigung Musik, Spitzenwitze und spektakuläre Gäste. Mehr ist nicht bekannt. Details des Programms sollen ein Geheimnis bleiben.

Keine Übertragung im Fernsehen

Eine Hoffnung der Fans wurde allerdings bereits enttäuscht. Dass der Auftritt live im Fernsehen zu sehen sein könnte, wurde öffentlich auf Facebook dementiert. Der Stellungnahme zufolge wurden sogar rechtliche Schritte gegen diejenigen eingeleitet, die anderes behauptet hatten. Für Raab ist es also ein Bühnen-, aber kein Fernsehcomeback.

„Die Show ist nur live in der Arena zu sehen“, betonten die Organisatoren. In der Arena sei für 14.000 Menschen Platz, es gebe noch wenige Restkarten. Weitere Shows sind im November und Dezember geplant – ebenfalls in Köln.

Angekündigt hatte Raab seine Show bereits vor knapp einem Jahr, mit einem kurzen Clip auf Facebook. Damals hatte es noch geheißen, die Show sei bereits ausverkauft. Zu diesem Zeitpunkt stand der Vorverkaufsstart für die Zusatztermine am 17. November und 4. Dezember kurz bevor.

Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Entertainer ein Comeback der anderen Art gefeiert: Mit der ProSieben-Show „Das Ding des Jahres“ kehrte Raab als Produzent ins Fernsehgeschäft zurück. Auf der Bühne und vor der Kamera war er allerdings nicht zu sehen. (dpa/jkali)



