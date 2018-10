Neunjähriger stirbt bei Unfall mit Müllwagen im Saarland

In Friedrichsthal im Saarland hat es einen tödlichen Unfall mit einem Müllauto gegeben. Ein Neunjähriger war unter die Räder geraten.

Bei einem Unfall in Friedrichsthal ist am Donnerstag ein Junge ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Friedrichsthal. Bei einem Unfall mit einem Müllwagen in Friedrichsthal ist am Donnerstagmorgen laut Medienberichten ein neunjähriger Junge ums Leben gekommen. Er sei am Unfallort gestorben.

Wie die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet, war das Kind gegen 8 Uhr unter die Räder des Müllautos geraten und tödlich verletzt worden. Der Junge sei alleine mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Der Fahrer des Lkw habe den Jungen nicht gesehen. Der Fahrer sei zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich laut einem Bericht der „Bild“ auf einer engen Straße, die Bildern zufolge schwer einsehbar ist. (ac)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.