Unfall mit Hochzeits-Limousine in New York - 20 Tote

New York. Ein besonderer Tag sollte es sein, sie wollten Erinnerungen für die Ewigkeit schaffen. Stattdessen: Eine Familientragödie. Mindestens 20 Menschen sind bei einem Zusammenprall eines Autos mit einer voll besetzten Hochzeits-Limousine ums Leben gekommen. Der Unfall geschah bei Schoharie im US-Staat New York, das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden Fahrzeuge waren am Samstag an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Mehrere Schwerverletzte wurden mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. Über die genaue Zahl der Opfer sowie über den genauen Unfallhergang machte die Polizei keine Angaben. Auch die Ursache für den Unfall sei nach wie vor unbekannt.

Die Polizei rekonstruiert den Unfall, ein Geschäft sammelt Spenden

Polizei-Hauptmann Richard O’Brien der New York State Police sagte der „New York Times“: „Es sind mehrere Einheiten im Einsatz, um den Unfall zu rekonstruieren.“

Der Zusammenstoß ereignete sich in der Nähe des Geschäfts und Cafés „Apple Barrel“ – ein beliebter Touristenort im Herbst. Das Geschäft postete auf Facebook: „Vielleicht haben Sie es schon mitbekommen, heute ist ein furchtbarer Unfall vor unserem Geschäft passiert. Wir wollen uns bei all den Einsatzkräften bedanken“, mit dem Post wurde außerdem zu Spenden aufgerufen. (dpa/joe)

