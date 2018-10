Eltern vergessen in Ludwigshafen ihr Kind im Rathaus

Eltern haben ihre Tochter im Rathaus in Ludwigshafen vergessen. Erst kürzlich ließen Eltern ihr Kind am Flughafen. Keine Einzelfälle.

Berlin. So ein Rathausbesuch kann für Kinder schnell langweilig werden. Während die Eltern sich um Papierkram kümmern, bleibt für den Nachwuchs meist nur: warten.

Ein sechsjähriges Mädchen hatte in Ludwigshafen im Rathaus-Center so auch ihren Unmut ausgedrückt, darauf warten zu müssen, dass ihre Eltern ihre Verwaltungsangelegenheiten geklärt hatten. Laut der Polizei Rheinpfalz durfte das Kind daraufhin im Flur spielen.

Die Eltern hatten dann nach Abschluss des Gespräches – möglicherweise von lauter Bürokratie abgelenkt – ihre Tochter völlig vergessen. Die beiden fuhren mit dem Fahrstuhl herunter, verließen das Rathaus. Erst 20 Minuten später bemerkten sie den Verlust – als sich ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung bei dem Paar meldete. Das Rathaus hatte da schon offiziell geschlossen.

Polizei: Solche Fälle kommen immer wieder vor

Solche Fälle würden immer wieder geschehen, sagte ein Sprecher der Polizei Rheinpfalz unserer Redaktion. In der Regel gehe aber alles gut aus.

Erst am Montag hatten Eltern in Stuttgart ihre Tochter (5) am Flughafen vergessen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Mädchen am Montagabend der Aufsicht aufgefallen, weil es allein und orientierungslos umherirrte.

Trotz mehrerer Durchsagen wurden die Eltern zunächst nicht gefunden – das Kind wurde zum Revier des Flughafens in Leinfelden-Echterdingen gebracht. Dort rief wenig später die Mutter an: Die Familie war demnach aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte die restliche Heimreise mit zwei Fahrzeugen angetreten. Laut Polizei gingen wohl beide Elternteile davon aus, dass die Tochter im Wagen des anderen saß. Die Fünfjährige wurde letztlich wohlbehalten vom Vater abgeholt. (ses/dpa)

