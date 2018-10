Whisky „Macallan Valerio Adami 1926“ für 947.000 Euro versteigert

Eine Flasche "The Macallan Valerio Adami 1926" ging für 1,1 Millionen US-Dollar über den Tisch.

Edinburgh. Der Whisky „Macallan Valerio Adami 1926“ ist seit einer Auktion am Mittwoch der teuerste jemals versteigerte schottische Whisky. Bei der Rekord-Auktion in Edinburgh soll laut Medienberichten ein asiatischer Käufer für 848.750 Pfund (954.778 Euro) zugeschlagen haben.

Wie „Spiegel Online“ berichtet, erhielt ein Käufer aus Asien den Zuschlag für die Flasche, die 1986 aus einem Faß abgefüllt wurde. Der Whisky selbst ist 60 Jahre gereift. Ein gutes Glas (4cl) des Brandes entspricht einem Preis von etwa 50.981 Euro.

Die Etiketten der Flaschen einer Sonderedition hatte der Künstler Valerio Adami (83) entworfen und den Flaschen so auch einen künstlerischen Wert verliehen. Eine weitere Serie des Whiskys hatte der Pop-Art-Künstler Peter Blake designt.

Wie es in einer Mitteilung des Auktionshauses Bonhams heißt, wurden insgesamt 24 Flaschen der Pop-Art-Serie der beiden Künstler produziert. Es ist jedoch unklar, wie viele der Flaschen heute noch existieren. Eine dieser Flaschen wurde in diesem Jahr bereits für einen Rekordwert von rund 815.000 Pfund (etwa 910.000 Euro) in Hongkong versteigert. Macallan ist eine Whiskybrennerei im Norden Schottlands.

In Asien ist Whisky immer beliebter geworden. Dies zeigen zum einen die Preise, die für bekannte Whiskys dort gezahlt werden, zum anderen haben sich asiatische Destillerien einen Namen unter Whisky-Kennern erarbeitet. Vor allem aus Japan kommen immer wieder hoch ausgezeichnet Brände. (ac/dpa)



