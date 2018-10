Störung bei Instagram: Plattform am Mittwochmorgen nicht erreichbar

Ärger bei Instagram-Nutzern: Die Bilderplattform war am Mittwochmorgen nicht erreichbar. Viele User beschwerten sich über Störungen.

Störung Instagram down – Keine Likes für Frühstücksbilder

Berlin. Instagram-Nutzer, die am Mittwochmorgen ihre App oder die Instagram-Website laden wollten, dürften sich geärgert haben: Nichts funktionierte, die Seite war zwischenzeitlich down. Wie auf dem Störungsportal allestörungen.de nachzulesen ist, war Instagram am Morgen etwa anderthalb Stunden nicht zu erreichen.

Mehr als 10.000 Nutzer meldeten dem Portal zwischenzeitlich von Problemen und dass der Feed nicht geladen werden konnte. Auch auf Twitter beschwerten sich Nutzer unter dem Hashtag #instagramdown über die Störung.

Was ist mit diesem scheiß Instagram los 🙄🙄🙄 #instagramdown so darf der Morgen nicht beginnen 🤦🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ — Tülin Gökdemir (@GoekdemirTulin) October 3, 2018

User geben Tipps für Beschäftigungen ohne Handy

Viele Nutzer nahmen die Störungen aber auch mit Humor und gaben Tipps für alternative Beschäftigungen, etwa einfach mal ein Buch zu lesen oder Freunde zu treffen, oder machten sich über Instagram-Nutzer lustig. „Meine Gedanken und Gebete sind bei den Influencern, deren Frühstück heute ungeliked bleibt“, schrieb etwa einer.

#Instagramdown. Meine Gedanken und Gebete sind bei den Influencern, deren Frühstück heute ungeliked bleibt. — Timo Lokoschat (@Lokoschat) October 3, 2018

Offenbar waren die Probleme aber relativ schnell wieder behoben. Bereits wenig später twitterten Nutzer, dass Instagram wieder erreichbar sei. (jkali)

