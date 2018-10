Fähre in Ostsee in Brand geraten – in Kiel gestartet

Eine Fähre, die von Kiel aus abgelegt hatte, soll in der Ostsee in Brand geraten sein. Ein Hubschrauber der Luftwaffe sei unterwegs.

Vilnius. Eine Fähre aus Kiel mit 335 Menschen an Bord ist nach Angaben des litauischen Militärs in der Ostsee in Brand geraten. Ein Hubschrauber sei auf dem Weg zu dem Schiff, zwei weitere stünden in Bereitschaft, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Dienstag.

Laut „Kieler Nachrichten“ handelt es sich um die DFDS-Fähre „Regina Seaways“. Sie sei auf dem Weg von Kiel ins litauische Klaipeda gewesen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Diese Google-Maps-Karte zeigt, wo Start und Ziel der Fähre liegen:

(rtr)

Mehr in Kürze

