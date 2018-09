Bottrop: Heißluftballon verfängt sich in Stromleitung

In Bottrop hat es am Sonntagabend einen Unfall mit einem Heißluftballon gegeben. Der Ballon war dabei in eine Stromleitung gefahren.

Bottrop. Nahe der Autobahn 42 in Bottrop ist am Sonntag ein Heißluftballon in eine Stromleitung gefallen. In dem Korb sollen sich nach Augenzeugenberichten sechs Menschen befinden. Der Unfall hatte sich um kurz vor 18 Uhr ereignet.

Ob es Verletzte gebe, war zunächst unklar. Wie die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ berichtet, hatte der Stromnetzbetreiber den Strom kurze Zeit nach dem Zwischenfall abgestellt.

Höhenretter sicherten erst den Korb, damit er nicht weiter abstürzen könne, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Insassen wurden zunächst mit Schokoriegeln und Getränken versorgt – die Rettungskräfte rechneten zunächst mit einem längeren Einsatz. Die Insassen des Korbes sollten nach und nach gerettet werden.

Wie die „WAZ“ berichtet, ist der Mast 80 Meter hoch. Im Inneren des Gerüstes befinde sich ein Seil, an dem die Ballonfahrer abgelassen werden könnten.

Die Essener Straße ist für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zudem ist die Abfahrt Bottrop-Süd der A42 gesperrt. #Heißluftballon #EinsatzfuerBottrop — Feuerwehr Bottrop (@Feuerwehr_BOT) September 30, 2018

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es durch den Unfall zu erheblichen Problemen beim Schienenersatzverkehr der S9 zwischen Essen und Bottrop. Die betroffene Essener Straße sei für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Feuerwehr via Twitter mit. Auch die Abfahrt Bottrop-Süd der A42 war nicht befahrbar. (dpa/ac)



