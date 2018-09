Verletzte Schildkröte bekommt Rollstuhl aus Lego-Steinen

Baltimore. Dem Zoo von Maryland liegt das Wohl seiner tierischen Bewohner offenbar sehr am Herzen. Mit einem besonderen Entwurf haben Mitarbeiter jetzt einer Schildkröte geholfen, die schwer verletzt gefunden wurde.

Ein Mitarbeiter hatte die verletzte Schildkröte im Juli in einem Park entdeckt und sie in Medizinstation des Zoos gebracht, heißt es in einer Mitteilung.

Bauchpanzer der Schildkröte ist gebrochen

Mehrere Brüche am Bauchpanzer der Carolina-Dosenschildkröte hätten es normalerweise nötig gemacht, das Tier für die Dauer der Heilung ruhigzustellen. „Es ist wichtig, den Bauchpanzer vom Boden fernzuhalten, um eine gute Heilung zu ermöglichen“, erklärte Garret Fraess, Tiermedizinstudent im Zoo.

Doch statt die kleine Schildkröte an das sprichwörtliche Krankenbett zu fesseln, hatten die Mitarbeiter des Zoos eine andere Idee: „Es gibt keine Rollstühle in Schildkröten-Größe. Also haben wir eigene Pläne skizziert und ich habe sie an eine Freundin geschickt, die Lego-Enthusiastin ist“, so Fraess.

Injured Turtle at The Maryland Zoo

Kurz darauf hatte die Schildkröte ihren eigenen bunten Lego-Rollstuhl. Die Konstruktion umspannt den Panzer und ermöglicht durch vier Räder, dass sich das Tier mit den Vorderfüßen weiterhin bewegen kann. Auch ein Einziehen des Kopfs bei Gefahr ist immer noch möglich, so der Zoo.

Weil Verletzungen bei Schildkröten nur langsam heilen, wird das Tier noch einige Zeit auf ihre Rollstuhl-Sonderanfertigung angewiesen sein – mindestens bis zum Frühjahr, schätzen die Tierärzte. (sige)

Warum sollten Prothesen und andere orthopädische Hilfsmittel nur beim Menschen funktionieren? Auch für viele Tiere gibt es bereits Unterstützung, wenn gar nichts mehr geht. Und so kann auch der kleine Yorkshire Terrier Hope mithilfe eines Rades – als Ersatz für sein linkes Bein – wieder am Hundeleben teilnehmen. Wir zeigen, welchen Tieren noch geholfen wurde. Foto: REUTERS / RICK WILKING / REUTERS

Die Mischlingshündin Hoppa wurde ohne Vorderbeine geboren. Dank eines Prothesengerätes mit vier Rollen kann sie sich in der israelischen Stadt Tel Aviv bewegen. Das Gerät wurde von einem tierliebenden Kunststudenten erfunden. Er hofft, dass sein Laufrad das Leben von Haustieren verbessert, die mit Anomalien oder amputierten Gliedmaßen leben müssen. Foto: REUTERS / AMIR COHEN / REUTERS

Dieses kleine Katzentier fiel vom neunten in den fünften Stock eines Gebäudes. Seitdem kann es die Hinterbeine nicht mehr bewegen. In einer Tierklinik in der chinesischen Millionenstadt Chongqing konnte ihr geholfen werden. Foto: REUTERS / CHINA DAILY / REUTERS

Schweinchen Chris P. Bacon ist bereits ein kleiner Internet-Star. Besitzer und Tierarzt Len Lucerno aus dem US-Bundesstaat Florida hat für sein Baby-Schwein einen Rollstuhl gebaut – aus Kinderspielzeug. Das Tier wurde mit einer Behinderung an den Hinterbeinen geboren. Foto: dpa Picture-Alliance / Tom Benitez / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Eine Landmine zerfetzte Motolas linken Vorderfuß. Im weltweit ersten Krankenhaus für Elefanten in Lampang (Thailand) – gegründet von der Stiftung Friends of the Asian Elephant – wird sich gekümmert. Foto: REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS



Angel Marie ist ein Mini-Pferd und kann Dank einer Prothese auf vier Beinen stehen. Foto: REUTERS / KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Diesem Flamingo musste das linke Bein amputiert werden. Eine Prothese rettete das Leben. Foto: REUTERS / PAULO WHITAKER / REUTERS

Ach Gottchen! Auch dieses Eichhörnchen kann sich mithilfe eines speziellen Hilfsmittels mit Rädern wieder fortbewegen. Baumklettern gehört leider der Vergangenheit an. Foto: REUTERS / OSMAN ORSAL / REUTERS

Im japanischen Ocean-Expo-Park in Motobu schwimmt ein weiblicher Tümmler mit einer künstlichen Schwanzflosse durch das Okinawa-Churaumi-Aquarium. Fuji verlor 2002 aufgrund einer unbekannten Krankheit 75 Prozent des Schwanzes. Mit der künstlichen Schwanzflosse aus Gummi ist der Delphin in der Lage, schneller zu schwimmen und höher zu springen als seine Artgenossen. Foto: REUTERS / YURIKO NAKAO / REUTERS

Dieser Storch bekam eine Beinprothese verpasst. Foto: REUTERS / LASZLO BALOGH / REUTERS



Mischling Naki'o hat gleich vier Prothesen und darf ein fast normales Hundeleben führen. Naki'o wurde als Welpe in einem verlassenen und verschlossenen Haus ausgesetzt. Wegen starker Erfrierungen mussten alle Pfoten amputiert werden. Foto: REUTERS / RICK WILKING / REUTERS



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.