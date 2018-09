Meppen: Bundeswehr löst bei Raketentest einen Moorbrand aus

Das Moor in Niedersachsen brennt seit zwei Wochen. Ausgelöst wurde der Brand bei einem Raketentest von einem Hubschrauber aus.

Das Bundeswehrgelände in Meppen. Hier brennt seit einem Raketentest das Moor.

Meppen. Bei einem Raketentest der Bundeswehr in Niedersachsen ist ein Moorgebiet in Brand geraten. Der Flächenbrand auf einem Bundeswehrgelände lodert bereits seit zwei Wochen. Feuerwehrleute der Bundeswehr bekämpfen die Flammen. „Im Moment versuchen wir, möglichst viel Wasser zum Brandort zu bringen, um den Boden zu durchnässen“, sagte ein Bundeswehr-Sprecher am Montag. „Wir werden auf jeden Fall diese Woche noch beschäftigt sein.“ Menschen kamen bislang nicht zu Schaden.

Eine Löschraube im Einsatz gegen den Moorbrand.

Foto: WTD 91 / dpa

Entstanden war das Feuer bei einem Waffentest: Von einem Hubschrauber hatten Soldaten Raketen abgefeuert. Eigentlich hätte die Bundeswehr-Feuerwehr mit einer Löschraupe das Feuer nach dem Test gleich löschen sollen, doch die Löschraupe fiel aus und ein weiteres solches Fahrzeug war gerade in der Werkstatt. So konnte sich der Schwelbrand ausbreiten, bis ein Löschhubschrauber einsatzbereit war.

Grünen-Abgeordnete sieht Verteidigungsministerin von der Leyen in der Pflicht

Der Brand wird jetzt auch ein Thema im politischen Berlin. Filiz Polat, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, fordert von der Bundesregierung Auskunft über die Schießübungen, die zu dem Brand geführt haben. „Vor dem Hintergrund der monatelangen Trockenheit und Hitze halte ich die Schießübungen der Bundeswehr bei Meppen für äußerst fahrlässig“, sagte Polat gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Insbesondere auch vor dem Hintergrund der mangelnden Brandschutzsicherheit am Ort erwarte ich hier Aufklärung von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und vorerst ein Ende der Schießübungen.“

Rund 800 Einsatzkräfte der Bundeswehr, mehrerer Ortsfeuerwehren und des THW sollen ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Laut Berechnungen des Naturschutzbundes NABU könnten bei dem Feuer, das bis zu einem Meter tief im Boden lodert, rund 900.000 Tonnen CO2 freigesetzt worden sein. „Wenn man davon ausgeht, dass das Feuer nicht überall einen Meter tief reichte, kommt man immer noch auf etwa 500.000 Tonnen“, sagte Felix Grützmacher vom NABU gegenüber dem NDR. (dpa/sige)

