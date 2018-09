„Mangkhut“ - Super-Taifun auf den Philippinen

Mangkhut ist der 15. Wirbelsturm auf den Philippinen in diesem Jahr – und der stärkste. Mehr als fünf Millionen Menschen betroffen.

Manila. Schlimmer als Tropensturm „Florence“ in den USA: Der Taifun „Mangkhut“ hat am Samstag die Philippinen erreicht. Er zog mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde und heftigen Regenfällen über die Nordspitze des südostasiatischen Landes hinweg. Es ist von Böen mit 330 Kilometern pro Stunde die Rede.

Insgesamt sollen mindestens 5,2 Millionen Menschen von dem Sturm betroffen sein. Das Rote Kreuz der Philippinen geht aufgrund der Zerstörungskraft sogar von bis zu zehn Millionen Betroffenen aus. Es wurden Flutwellen von bis zu sechs Metern Höhe befürchtet. Der Taifun bringe ein 900 Kilometer breites Band aus Regenwolken mit sich, erklärte die Wetterbehörde. „Häuser aus leichtem Material werden definitiv zerstört“, warnte Meteorologe Renito Paciente.

Bisher keine Berichte über Opfer

Taifun „Mangkhut“ ist im Norden der philippinischen Hauptinsel Luzon mit Wucht auf Land getroffen.

Foto: Aaron Favila / dpa

Der Taifun entwurzelte Bäume und deckte Dächer ab, viele Straßen waren blockiert. In weiten Teilen der betroffenen Gebiete fielen Elektrizitäts- und Kommunikationsnetze aus. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Die Spitzengeschwindigkeiten von „Mangkhut“ überstiegen jene von Hurrikan „Florence“, der in den USA bereits fünf Menschen das Leben gekostet hat.

Vor fünf Jahren war Taifun „Haiyan“ über das Land gefegt, 6300 Menschen starben. Die philippinischen Behörden erklärten, sie seien nun besser vorbereitet. Zehntausende Menschen wurden an den Küsten in Sicherheit gebracht.

Auch China rüstet sich für den Taifun

Rund ein Viertel der gut vier Millionen Bewohner der Region lebt in Armut. Laut den Vereinten Nationen (UN) sind von dem Taifun 1,4 Millionen Bauern und 100.000 Fischer betroffen.

Auch China rüstet sich mit Evakuierungen und Warnungen an die Bevölkerung für Ankunft von „Mangkhut“. Die Behörden ordneten zudem an, dass 6266 Schiffe zurück in die Häfen fahren sollen.

„Mangkhut“ ist bereits der 15. und stärkste Wirbelsturm auf den Philippinen in diesem Jahr. Es wird erwartet, dass er Richtung Südchina und Vietnam weiterzieht.(rtr/dpa/sdo)

