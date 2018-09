Justin Bieber und Hailey Baldwin sollen geheiratet haben

Berlin. Nur zwei Monate nach ihrer Verlobung hat Popstar Justin Bieber (24) offenbar das Fotomodel Hailey Baldwin (21) geheiratet. Das berichtet die „Bild“ und beruft sich auf das US-Magazin „People“.

Die Trauung soll demnach am Donnerstag in einem New Yorker Standesamt stattgefunden haben. Ein Freund Biebers sagte zu „People“: „Sie haben es einfach gemacht – ohne darauf zu hören, was andere sagen.“ Dem Bericht zufolge will das Paar eine große Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden nachholen.

Hailey Baldwin ist die Tochter des Schauspielers Stephen Baldwin und war 2016 schon einmal mit Bieber zusammen. Die Beziehung hielt damals allerdings nur wenige Wochen.

