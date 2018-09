Mann bricht in Zoo ein und wird von Affen verprügelt

In Wellington wollte ein Mann ein Totenkopfäffchen für seine Freundin stehlen. Mehrere Tiere brachen ihm Knochen.

Knochen gebrochen Nach Einbruch in Zoo: Affen prügeln Mann krankenhausreif

Wellington. Betrunken eine Liebschaft beeindrucken zu wollen – das ist schon in vielen Fällen schief gegangen. So auch bei einem Mann aus Wellington. Im Rauschzustand soll Jon Castford vor wenigen Monaten in den Zoo der Hauptstadt Neuseelands eingebrochen sein, um im Affengehege ein Totenkopfäffchen für seine Freundin zu stehlen.

Die Affen sollen rechtzeitig reagiert und ihm ein gebrochenes Bein, einen kaputten Zahn und einige blaue Flecken beschert haben. Das berichtet das australische Nachrichtenportal „stuff“.

„Ich weiß nicht, was in diesem Gehege passiert ist. Sie wissen das und die Totenkopfäffchen wissen das, ich aber spreche keine Totenkopfäffchen-Sprache“, erklärte der zuständige Richter, Bill Hastings, vergangene Woche bei der Urteilsverkündung ironisch.

Haftstrafe für den betrunkenen Mann

Die Affen seien nach dem Vorfall verletzt und traumatisiert gewesen. „Sie haben lebende Kreaturen angegriffen“, richtete der Richter sich an Jon Castford.

Der Neuseeländer habe sich der Straftat schuldig bekannt. Er soll zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten verurteilt worden sein. Laut „stuff“ führten weitere Rechtsbrüche des Mannes, die nur kurze Zeit vor dem Vorfall stattfanden, zu der Haftstrafe. Unter anderem habe Jon Castford schwere Körperverletzung begangen.

Sind Totenkopfäffchen aggressiv? Das muss man über die Tiere wissen:

Die Affen leben in der Regel in Mittel- und Südamerika und meist in Gruppen von bis zu 100 Tieren

Sie wiegen etwa ein Kilo

Bis in die 1970er Jahre wurden viele Totekopfäffchen als Haustiere gefangen gehalten

Werden oft auch wegen ihres Fleisches gejagt

